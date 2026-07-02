Al puro estilo del Batman mexicano: Hombre atrapa ladrones y los disfraza de ratones | VIDEO

Un video viral se convirtió en tendencia por lo inusual de su contenido. Un hombre decidió hacer justicia por mano propia y tendió una trampa a varios ladrones, a quienes logró capturar. Sin embargo, antes de entregarlos a la policía, el hombre decidió disfrazarlos de ratón con cinta canela. Te contamos los detalles de esta historia que ya es tendencia y recordó al famoso Batman mexicano.

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Hombre captura a cuatro ladrones y los disfraza de ratones en Indonesia

En México, ya hemos escuchado hablar del famoso Batman de Lagos de Moreno, un misterioso justiciero anónimo que captura rateros y los ata a postes con cinta canela. Pues, ahora, un video viral reveló que Indonesia tiene su propio justiciero que también usa cinta canela, pero en este caso, para crear disfraces de ratón.

Un video que circula en redes sociales muestra a cuatro hombres completamente inmovilizados con cinta adhesiva luego de haber sido sorprendidos presuntamente intentando cometer un robo en un establecimiento de Indonesia.



De acuerdo con la información difundida, los sujetos… pic.twitter.com/mh5y1CKBHl — dereporte (@dereportecom) July 2, 2026

El video que circula en redes sociales logró capturar la atención de los internautas, pues muestra a cuatro presuntos ladrones sentados en un sillón, encintados de pies a cabeza y luciendo unas orejas de ratón.

De acuerdo con el relato compartido junto al video viral, esto fue obra de un ciudadano que ya estaba harto de los robos a casa habitación. Al parecer, el hombre decidió hacer justicia por mano propia, luego de que las autoridades hicieran caso omiso a sus denuncias.

El ciudadano cansado de los robos, habría decidido vigilar personalmente su domicilio y junto con algunos vecinos preparó una trampa para los ladrones.

¿Cómo logró capturar a los ladrones?

De acuerdo con los reportes en redes sociales, el hombre estaba violando su hogar junto a otros vecinos, por lo que descubrieron in fraganti a cuatro ladrones que ingresaron al patio de la vivienda, durante la medianoche.

Entre todos, lograron reducir a los asaltantes. Y fue entonces, que el propietario de la vivienda decidió usar cinta canela para hacer un disfraz de ratón a cada uno, con el objetivo de exhibirlos.

Las imágenes, rápidamente, se viralizaron en redes sociales, convirtiéndose en una tendencia que generó miles de comentarios, algunos hacen referencia al Batman mexicano.

¿Qué se sabe del Batman mexicano?

En México, también existe un justiciero que ha empleado la cinta canela para atar a supuestos ladrones en postes de luz en el municipio de Lagos de Moreno en el estado de Jalisco.

Las autoridades de la entidad ya confirmaron que iniciaron la búsqueda del Batman mexicano, pues en México está prohibido hacer justicia por mano propia.

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