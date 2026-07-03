Estados Unidos propone eliminar el pedal de freno en todos estos autos

La idea de subir a un auto sin volante ni pedales todavía puede sonar extraña para muchas personas. Sin embargo, Estados Unidos ya analiza un cambio clave para permitir que ciertos vehículos autónomos sean fabricados sin el pedal de freno físico que hoy es indispensable en los autos convencionales.

La propuesta fue presentada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, conocida como NHTSA. El cambio busca actualizar las reglas de frenado para vehículos ligeros, aunque no aplicaría para cualquier auto.

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¿Qué autos podrían quedarse sin pedal de freno?

La propuesta no va dirigida a los autos que se usan todos los días con volante y pedales. Está pensada para vehículos autónomos de nivel avanzado, como robotaxis o cápsulas de movilidad, diseñados para operar sin conductor humano.

Para circular bajo este esquema, estos modelos tendrían que obtener certificación federal bajo la norma FMVSS No. 135, relacionada con los sistemas de frenado en vehículos ligeros. Es decir, aunque no tengan pedal, deberán demostrar que pueden detenerse de forma segura.

En estas unidades, el sistema automatizado se encarga de acelerar, girar, frenar y detener el vehículo. De ahí que la NHTSA plantee retirar la obligación del pedal físico cuando ningún ocupante va a manejar. Con este ajuste, podrían avanzar modelos sin volante ni pedales, como propuestas similares al Tesla Cybercab o unidades creadas para servicios de taxi autónomo.

Cybercab with no steering wheel or pedals driving around Austin pic.twitter.com/Oo7uPoOjhp — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2026

¿Eso significa que los autos ya no tendrán frenos?

El freno seguiría siendo obligatorio, pero ya no tendría que estar ligado a un pedal dentro del vehículo. En los autos autónomos sin conductor, la orden de detenerse saldría del propio sistema de manejo, mediante software y componentes electrónicos.

Aun con ese cambio, estos vehículos tendrían que cumplir con los mismos criterios de distancia de frenado que un auto convencional. La diferencia estaría en la forma de comprobarlo, porque las pruebas deberán medir cómo responde el sistema autónomo cuando recibe la orden de frenar.

Para que esto funcione, el vehículo tendría que apoyarse en sistemas electrónicos capaces de actuar por sí solos y contar con respaldo en caso de falla. Además, en autos autónomos de nivel SAE L4 o L5, la lectura del camino ya no depende de una persona, sino de cámaras, sensores y software.

Bajo esa lógica, también podrían revisarse elementos pensados para conductores humanos, como espejos, limpiaparabrisas o algunos mandos del tablero. La idea es que el auto pueda detectar el entorno y reaccionar sin depender de controles tradicionales.

¿Cuándo podría aprobarse?

El cambio todavía no es definitivo,de acuerdo con el Registro Federal de Estados Unidos, el expediente NHTSA-2026-0728 recibirá comentarios hasta el 27 de julio de 2026. Después, la NHTSA deberá revisar las observaciones antes de emitir una regla final.

Además, la agencia aclaró que esta actualización se enfoca en confirmar que el vehículo pueda detenerse cuando el sistema lo ordene. En cambio, los requisitos para evaluar cómo se comportan los autos autónomos en escenarios reales de tránsito se trabajan por separado.

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