Aquellos que buscan renovar su smartphone sin gastar una fortuna tienen una nueva oportunidad. Liverpool tiene en oferta el Motorola G15 de 256GB, un dispositivo que destaca por su amplia capacidad de almacenamiento.
El smartphone cuenta con una pantalla LCD Full HD+ de 6.72 pulgadas, ideal para disfrutar contenido multimedia con buena definición. También incorpora una cámara principal de 50MP con tecnología de IA y modo Night Visión, diseñado para mejorar las fotografías en condiciones de poca luz.
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Motorola G15 precio
El equipo, que originalmente tiene un precio de 6 mil pesos, actualmente se encuentra disponible por solo 2 mil 996 pesos, lo que representa un descuento cercano al 50% sobre su costo regular. Además, los compradores pueden adquirirlo mediante un esquema de hasta 48 meses sin intereses, con pagos de apenas 62.42 pesos al mes.
Puedes conseguir la oferta aquí.
Motorola G15 características
El Motorola Moto G15 es un smartphone económico que destaca por su gran pantalla de 6.72 pulgadas, su procesador MediaTek Helio G81 Extreme, una amplia batería de 5200 mAh y un sistema de cámara principal de 50 MP.
Pantalla y diseño
- Tamaño: 6.72 pulgadas
- Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles) con 60 Hz de tasa de refresco
- Protección: Cristal Corning Gorilla Glass 3
- Acabado: Diseño repelente al agua (certificación IP52) con parte trasera en imitación cuero vegano en algunos colores
Rendimiento
- Procesador: MediaTek Helio G81 Extreme (Octa-core a 2.0 GHz)
- Almacenamiento: Opciones de 128 GB, 256 GB o 512 GB (ampliable hasta 1 TB mediante microSD)
- Memoria RAM: 4 GB físicos con tecnología RAM Boost (que permite expansión virtual)
- Sistema Operativo: Android 15
Cámaras
- Cámara Trasera (Dual): Principal de 50 MP con IA y visión nocturna. Ultra gran angular de 5 MP
- Cámara Frontal (Selfie): 8 MP
- Video: Grabación a 1080p (FHD) a 30 fps
Batería y conectividad
- Capacidad: 5200 mAh
- Carga rápida: TurboPower de hasta 20W
- Conectividad: 4G LTE, Wi-Fi de 2.4 GHz y 5 GHz, Bluetooth 5.4, y tecnología NFC para pagos móviles
- Audio: Altavoces estéreo con sonido Dolby Atmos y entrada Jack de 3.5 mm
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