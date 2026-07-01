Muchos conductores se lo preguntan: ¿por qué el velocímetro de tu auto marca más que Waze o Google Maps?

Cada vez que manejas por la ciudad, tu tablero y tu celular cuentan historias distintas. El velocímetro de tu auto marca más que Waze o Google Maps, y esa discrepancia no es accidental. Millones de conductores en México conviven con esta diferencia sin saber por qué existe.

La explicación está en una normativa internacional, no en un defecto de fábrica. Detrás de esa brecha entre la aguja del tablero y el número en la pantalla hay un reglamento global que los fabricantes deben cumplir.

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¿Por qué el velocímetro de tu auto marca más que Google Maps o Waze?

El reglamento UNECE nº 39 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) obliga a los fabricantes de vehículos a configurar los velocímetros para que nunca indiquen una velocidad inferior a la real. Esta norma tiene adopción global y aplica a los autos que circulan en México.

Bajo este reglamento, el velocímetro puede mostrar hasta un 10% más de velocidad de la real, más 4 km/h adicionales según el tipo de vehículo. El objetivo es claro: que ningún conductor circule a mayor velocidad de la permitida sin saberlo, lo que reduce el riesgo de infracciones y accidentes.

Esto significa que si tu tablero marca 60 km/h, tu velocidad real puede estar entre 50 y 57 km/h. La diferencia es intencional, calculada y protege al conductor frente a radares y cámaras de velocidad.

El velocímetro puede sobreestimar hasta un 10% más 4 km/h: así lo exige la normativa internacional. (Getty Images)

¿Cómo calculan la velocidad Waze, Google Maps y Apple Maps?

Las aplicaciones de navegación determinan la velocidad mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). El cálculo se basa en los cambios de ubicación geográfica del dispositivo y el tiempo que transcurre entre cada punto del trayecto.

Ese método entrega una medición más cercana a la velocidad real del vehículo, sin el margen de sobreestimación que impone la normativa de velocímetros. El GPS no está sujeto al mismo reglamento restrictivo que rige a los fabricantes de autos.

Por eso Waze o Google Maps pueden mostrar 54 km/h mientras tu tablero marca 60 km/h: ambos datos son correctos, cada uno dentro de su propio sistema de medición. Cuando manejes cerca del límite permitido, la app refleja mejor tu velocidad real.

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