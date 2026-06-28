Liverpool remata el Honor X7d desbloqueado con pantalla de 6.7 pulgadas, batería de larga duración y 48 MSI

Liverpool sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones Honor accesibles para el público mexicano. El Honor X7d desbloqueado con pantalla TFTLCD de 6.7 pulgadas en color Negro Nocturno —smartphone lanzado oficialmente en septiembre de 2025 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento— pasó de $8,000 a $4,449 pesos, lo que representa un ahorro directo de $3,551 pesos sobre el precio de catálogo.
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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 48 meses sin intereses de $92.69 pesos con tarjetas de crédito participantes, una de las mensualidades más accesibles del cluster smartphones en ADN40 hasta la fecha. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.
Qué ofrece el Honor X7d en el segmento smartphones accesibles
El Honor X7d es uno de los modelos más recientes de la familia Honor X de smartphones accesibles y se posiciona como propuesta premium dentro del segmento de gama de entrada en el mercado mexicano. La diferencia técnica frente a otros smartphones accesibles competidores —Samsung Galaxy A16, Xiaomi Redmi Note 14, Motorola Moto G75 5G— se concentra en cuatro áreas: batería de doble celda de 6,500 mAh con garantía de cinco años manteniendo el 80% de su capacidad inicial, cámara principal ultra clara de 108 MP, certificación IP65 contra salpicaduras y polvo con certificación SGS premium contra caídas hasta 2 metros, y MagicOS 9.0 basado en Android 15 con Google Mobile Services completos (Gmail, YouTube, Google Maps, Google Play Store integrados desde fábrica, a diferencia de Huawei que usa HarmonyOS sin servicios de Google).
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Honor México para el modelo X7d:
- Pantalla: TFTLCD de 6.77 pulgadas (Liverpool la indica como 6.7 pulgadas en su slug, redondeado de la medida oficial Honor) con esquinas redondeadas, resolución HD+ y respuesta táctil precisa incluso con dedos húmedos o grasosos.
- Diseño: estructura ligera con base estable, peso de 206 gramos y grosor de 8.2 mm.
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 685 de 8 núcleos para gestión multitarea eficiente.
- RAM: 8 GB con tecnología HONOR RAM Turbo que mejora la gestión multitarea para un desempeño estable y eficiente.
- Almacenamiento: 256 GB internos, suficientes para fotos, videos, aplicaciones y documentos sin comprometer la velocidad.
- Cámara principal: sistema dual con sensor de 108 MP ultra clara + cámara de profundidad de 2 MP para retratos con desenfoque profesional.
- Cámara frontal: 8 MP con funciones de retoque IA.
- Video: grabación en alta calidad con estabilización para contenido fluido.
- Batería: doble celda de 6,500 mAh (capacidad nominal 6,350 mAh + capacidad típica 6,500 mAh) diseñada para uso intensivo durante todo el día.
- Carga rápida: HONOR SuperCharge de 35 W con cable (se requiere cargador y cable HONOR de 35 W incluido en el empaque).
- Durabilidad de batería: garantizada por 5 años manteniendo más del 80% de su capacidad inicial según pruebas del Laboratorio HONOR.
- Funcionamiento en temperaturas extremas: desde -20°C hasta 55°C sin pérdida de rendimiento.
- Resistencia: certificación IP65 contra salpicaduras y polvo (probado bajo condiciones controladas de laboratorio según el estándar IEC 60529).
- Certificación SGS: rendimiento premium en resistencia a caídas (hasta 2 metros) y aplastamiento, según la Certificación de Rendimiento Premium de Resistencia a Caídas y Golpes de SGS de Suiza.
- Prueba de lluvia: resistencia probada en simulación de lluvia durante 24 horas.
- Botón IA físico: botón lateral dedicado para acceder a Circle to Search, traducción en tiempo real, búsqueda visual con IA y otras herramientas inteligentes con una sola pulsación.
- Sistema operativo: MagicOS 9.0 basado en Android 15 con suite completa de Google Mobile Services (Gmail, YouTube, Google Maps, Google Drive, Google Calendar, Google Fotos, Chrome y Google Play Store integrados desde fábrica).
- Lector de huellas: integrado para desbloqueo rápido y seguro.
- Audio: altavoces estéreo duales con modo de volumen alto al 400% para entretenimiento en ambientes ruidosos.
- Diseño desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana (Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Freedompop, IZZI Mobile).
- Conectividad: 4G LTE completa, WiFi, Bluetooth, NFC, USB Tipo-C, GPS.
- Dimensiones: 166.9 x 76.8 x 8.2 mm (Alto x Ancho x Profundidad).
- Color: Negro Nocturno (también disponible en Dorado Duna en otros canales).
Forma de envío en Liverpool y garantía del producto
El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye un año de garantía oficial Honor México que cubre defectos de fábrica y panel; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Mi Honor para acceso a soporte técnico inmediato y servicios de la marca. Honor también garantiza la durabilidad de la batería por 5 años manteniendo el 80% de su capacidad inicial según pruebas del Laboratorio HONOR. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.
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