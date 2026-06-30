Muere famosa actriz tras quedar atrapada entre los escombros por terremoto en Venezuela

Una querida actriz murió junto a su hija y su nieto, tras quedar atrapados en los escombros del edificio en el que vivían en La Guaira, Venezuela. Lamentablemente, la famosa vivía en la zona más afectada por los devastadores terremotos de 7.2 y 7.5 que sacudieron el país sudamericano, el pasado miércoles 24 de junio.

De acuerdo con los últimos reportes, en Venezuela se reportan 1,943 muertos, 10,571 heridos y más de 15 mil damnificados por el doble terremoto. Te contamos los detalles de la trágica historia de la actriz Gabriela Fleritt y su familia.

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¿Qué le pasó a la actriz Gabriela Fleritt tras los terremotos en Venezuela?

A casi una semana de ocurridos los terremotos en Venezuela, rescatistas, entre ellos los Topos de México, trabajan incansablemente para tratar de localizar a más personas con vida de entre los escombros de los multifamiliares en La Guaira, que se vinieron abajo.

Además de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo, miles de venezolanos fallecieron atrapados entre los escombros de los multifamiliares en La Guaira. Tras cuatro días desaparecidos, rescatistas hallaron los cuerpos sin vida de la actriz Gabriela Fleritt, de su hija Andrea y su nieto, quienes se encontraban junto en el momento en el que sucedieron los terremotos.

“Con profundo dolor, informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera”, se lee en un comunicado enviado a los medios venezolanos.

Gabriela Fleritt era una de las comediantes más famosas y queridas en Venezuela. Ganó popularidad en programas como “Bienvenidos”, “Cheverísimo”, “Chisparates” y “¡A que te ríes!”.

¿Cuánto duró el terremoto de Venezuela en 2026?

El pasado miércoles 24 de junio, alrededor de las 18:04 horas tiempo local ocurrió el primer terremoto en Venezuela, de magnitud 7.2. Solo 39 segundos después, ocurrió un segundo terremoto de magnitud 7.5.

De acuerdo con cifras oficiales, los dos terremotos de Venezuela tuvieron una duración aproximada de 1 minuto y 5 segundos. Tiempo suficiente para causar la tremenda devastación que ha vestido de luto a miles de familias en esta nación sudamericana y en el mundo.

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