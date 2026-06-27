En medio de tragedia, nuevo sismo sacude Venezuela este sábado 27 de junio

Un terremoto de magnitud 4,8 sacudió este sábado la costa de Venezuela, y se pudo sentir en Caracas. El movimiento telúrico se produjo a las a las 15:20 hora local, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

El epicentro del temblor se registró en el mar a unos 30 kilómetros al noroeste de El Limón, en el estado de Aragua.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó hoy que han fallecido mil 430 personas luego de los dos terremotos de 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3 mil 328 heridos.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El país sudamericano ha recibido a más de 1.600 rescatistas para atender a las víctimas.

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