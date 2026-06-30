“Vimos la muerte directamente a los ojos, pero la pared se detuvo”: Sobreviviente en Venezuela narra su experiencia tras caer su hotel

El doblete sísmico provocó una verdadera tragedia en Venezuela, pues en pocos segundos edificios enteros se vinieron abajo. Muchos no lograron salir debido a que los terremotos fueron casi simultáneos y quienes afortunadamente salieron ilesos aseguran que volvieron a nacer y aún les cuesta asimilarlo. Y es que poco a poco los sobrevivientes cuentan sus historias.

Sabrina, identificada en Instagram como @sabricg_, compartió su testimonio en redes sociales sobre cómo logró sobrevivir junto a otros miembros de su familia, a pesar de que el hotel en el que se encontraba colapsó en pocos segundos a consecuencia de los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2.

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¿Cómo logró sobrevivir Sabrina a los terremotos en Venezuela?

“Ver cómo todo se mueve, se quiebra y se cae en cuestión de segundos te hace entender lo verdaderamente frágil que es la existencia humana”, escribió Sabrina, quien todavía no puede creer que ella y algunos de sus familiares fueran los únicos sobrevivientes gracias a que el hotel en el que se encontraban se cayó con ellos dentro.

Pero eso no es lo que le parece más difícil de creer, pues en medio del colapso y el ruido ensordecedor, la última pared que faltaba por caerse y aplastarlos “simplemente se detuvo”.

“Hay momentos que te marcan un antes y un después y este terremoto definitivamente cambió nuestra vida... Dios tiene un propósito tan grande con nosotros, que la pared que faltaba por derrumbarse y aplastarnos simplemente se detuvo, no se cayó por completo”.

¿Cómo fue sobrevivir a los terremotos en Venezuela?

Cuando ella y su familia salieron de entre los escombros vieron edificios derrumbados, así como varias personas fallecidas en el piso, una situación difícil de ver, ya que no podían hacer nada más que escuchar los gritos de auxilio.

La vida es un milagro diario: Sobreviviente

Tras ver la devastación provocada por los terremotos, Sabrina asegura que la vida es un milagro diario y tanto las víctimas como los sobrevivientes son testimonio de ello.

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