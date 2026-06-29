WhatsApp lanza chat con IA que ni Meta puede leer: así funciona el modo incógnito

WhatsApp anunció el lanzamiento del chat incógnito con Meta AI, una nueva forma de mantener conversaciones completamente privadas con inteligencia artificial. A diferencia de otros modos de incógnito disponibles en otras aplicaciones, en este caso nadie puede leer la conversación, ni siquiera la propia empresa.

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¿Cómo funciona el chat incógnito con Meta AI en WhatsApp?

Cuando se inicia un chat incógnito con Meta AI, se crea una conversación privada y temporal que solo el usuario puede ver. Los mensajes se procesan en un entorno seguro al que Meta no tiene acceso. Las conversaciones no se guardan y, de forma predeterminada, los mensajes desaparecen una vez finalizada la sesión.

La función está construida sobre la tecnología de tratamiento privado de WhatsApp. Según la empresa, otras aplicaciones introdujeron modos de incógnito pero igualmente pueden ver las preguntas que ingresan y las respuestas que reciben. El chat incógnito con Meta AI, en cambio, es descrito por WhatsApp como "realmente privado“.

WhatsApp anunció que el chat incógnito con Meta AI se implementará en los próximos meses. (Adriana Juárez)

¿Cuándo estará disponible el chat incógnito con Meta AI y qué viene después?

WhatsApp informó que el chat incógnito con Meta AI se implementará en WhatsApp y en la aplicación de Meta AI en los próximos meses, aunque no dio fechas exactas.

Además, la empresa anticipó que en los próximos meses también presentará el chat paralelo protegido por el tratamiento privado. Esta función ofrecerá ayuda privada dentro de cualquier chat, con contexto de lo que se está debatiendo, sin interrumpir la conversación principal.

WhatsApp agregó que esta nueva función representa una extensión del cifrado de extremo a extremo incorporado hace diez años. Esa misma filosofía de privacidad ahora estará aplicada a los chats con inteligencia artificial.

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