El pasado 11 de junio, la creadora de contenido @chrisgrahaam —viral por modelaje y recomendaciones— sufrió junto con sus acompañantes el robo de celulares saliendo de un evento en la Ciudad de México (CDMX).

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Según su testimonio, difundido el pasado martes 16 de junio en su cuenta de TikTok, los delincuentes operan bajo una estructura muy bien organizada para evitar ser atrapados en las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cómo opera la red de robo de celulares en el Autódromo Hermanos Rodríguez?

Chris explicó que los criminales aprovechan los “cuello de botella” en las puertas de salida, donde la aglomeración de la gente es máxima al terminar el evento.

Generalmente son mujeres las que se pegan demasiado a la víctima y extrae el celular de sus bolsillos para inmediatamente pasárselo a un cómplice. Así, cuando “esculcan sus pertenencias” no le encuentran nada.

Además de esta artimaña, los maleantes fingen ser comerciantes y se hacen pasar por vendedores ambulantes de playeras, comida etc., lo que les da una excusa para estar en la zona y justificar su presencia si son señalados.

Finalmente, si la persona es señalada o acorralada por una multitud, se victimiza gritando que la acosan, y al verse descubierta o grabada, se quita su ropa para taparse el rostro y evitar ser identificada.

Lo grave viene después, cuando se ven acorralados y las víctimas no desisten, pues hacen una llamada de alerta para que un grupo de hombres encapuchados llegue a intimidar con violencia física para rescatar a la integrante de la red.

Sin ningún tipo de apoyo, las víctimas se quedan sin sus celulares y la red criminal huye en camionetas estacionadas cruzando las avenidas principales, asegurando un escape rápido junto con los celulares.

¿Cuál es el panorama de robo de celulares en CDMX?

Según la ENVIPE, los celulares son los objetos más robados en asaltos a nivel nacional, siendo la CDMX una de las entidades con mayor incidencia.

Asimismo, debido a la alta incidencia, la SSC de la CDMX implementa operativos en los recintos en eventos de gran magnitud, reportando detenciones de células delictivas con más de 30 o 40 equipos robados en una sola noche.

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