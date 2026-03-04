Santiago Bilinkis, especialista en tecnología: “Apoyarte en la IA y dejar de pensar por uno mismo tiene secuelas cognitivas importantes”

Casi todos tenemos ya un chatbot a la mano para redactar un correo, resolver una duda o echarle ganas a una tarea escolar. La herramienta es útil y ahorra tiempo, pero Santiago Bilinkis, especialista en tecnología, advierte que usarla sin medida puede estar apagando nuestro cerebro sin que nos demos cuenta.

Los resultados del estudio del MIT sobre el uso de la inteligencia artificial

Lo contó hace poco al compartir los resultados de un experimento realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). La prueba fue directa: tomaron a dos grupos de personas y les pidieron hacer la misma tarea escolar. Unos la resolvieron como han hecho toda la vida, usando su propia cabeza, mientras que los otros se apoyaron en inteligencia artificial para generar las respuestas. Durante todo el proceso, les monitorearon la actividad cerebral con un resonador magnético para ver qué pasaba dentro de sus cráneos.

Los resultados no dejaron lugar a dudas sobre lo que ocurre cuando delegamos el esfuerzo mental. Lo que registraron los equipos fue lo siguiente:



Quienes usaron IA tuvieron un 55% menos de actividad cerebral en las zonas encargadas del pensamiento y el lenguaje.

en las zonas encargadas del pensamiento y el lenguaje. Cuatro de cada cinco participantes olvidaron por completo el contenido de su ensayo apenas cinco minutos después de entregarlo.

apenas cinco minutos después de entregarlo. La actividad cerebral no se recuperó al terminar la tarea; el cerebro se quedó en un estado bajo de funcionamiento.

Aunque los ensayos hechos con la máquina eran excelentes y merecían un 10, los autores no sentían que el texto fuera suyo. Al revisar las grabaciones, Bilinkis fue directo al describir la situación del grupo que usó tecnología: "Básicamente no estaban pensando". El especialista explicó que, despite tener un trabajo perfecto en la mano, realmente no tenían ningún sentido de autoría sobre lo que habían entregado.

Los efectos del uso excesivo de la IA

Este estudio representa el primer paper que documenta formalmente lo que muchos sospechaban. No se trata solo de hacer trampa en la escuela, sino de un efecto físico en la mente. Apoyarte excesivamente en la inteligencia artificial y dejar de pensar por vos mismo tiene secuelas cognitivas importantes, tal como lo señaló Bilinkis. La memoria falla y el proceso de razonamiento se atrofia cuando la máquina hace el trabajo pesado.

La información sirve como un aviso para quienes usan estas herramientas a diario en México, ya sea en la oficina o en la universidad. Si bien la tecnología está aquí para quedarse, el estudio sugiere que el esfuerzo de construir el razonamiento es irreemplazable para mantener la mente activa. Ignorar este hallazgo podría significar entregar tareas perfectas que, cinco minutos después, son como si nunca hubieran existido en la memoria de quien las firmó.