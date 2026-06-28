Qué significa cada luz del tablero de tu auto y cuál te debe preocupar

Al encender el auto, es normal que varias luces aparezcan en el tablero y se apaguen después de unos segundos. Sin embargo, si una se queda prendida o aparece mientras se maneja, entonces puede convertirse en una señal de alerta.

Por lo anterior, antes de seguir conduciendo, es importante observar tres cosas: el color, el símbolo y si la luz permanece fija o parpadea, ya que no es lo mismo una alerta amarilla que una roja, ni un aviso momentáneo que uno que se mantiene encendido.

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¿Qué significan los colores del tablero?

Como regla general, las luces rojas indican una alerta más urgente. Si aparecen mientras se conduce, lo más seguro es bajar la velocidad, buscar un lugar seguro y revisar qué sistema está fallando.

Las luces amarillas o naranjas suelen advertir una falla o mantenimiento pendiente. No siempre obligan a detenerse de inmediato, pero sí deben revisarse pronto para evitar que el problema avance.

En cambio, las luces verdes, azules o blancas normalmente indican que una función está activa, como las luces altas, el control crucero o algún asistente del vehículo.

¿Qué luces del tablero te deben preocupar más?

La NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras) explica que estos símbolos o testigos avisan cuando un sistema requiere atención. Por ello, el primer paso para solucionar esto es identificar el símbolo y revisar el manual del vehículo.

Estas son las principales:

Freno o freno de mano: puede indicar freno de estacionamiento activado, bajo líquido de frenos o falla en el sistema.

puede indicar freno de estacionamiento activado, bajo líquido de frenos o falla en el sistema. Temperatura del motor: alerta sobre sobrecalentamiento; si se ignora, el motor puede dañarse.

alerta sobre sobrecalentamiento; si se ignora, el motor puede dañarse. Aceite: puede indicar baja presión o nivel incorrecto; seguir manejando así puede afectar piezas internas.

puede indicar baja presión o nivel incorrecto; seguir manejando así puede afectar piezas internas. Batería: avisa fallas en el sistema de carga, alternador o conexiones eléctricas.

avisa fallas en el sistema de carga, alternador o conexiones eléctricas. Dirección asistida: puede volver más difícil girar el volante, sobre todo a baja velocidad.

puede volver más difícil girar el volante, sobre todo a baja velocidad. Bolsas de aire: señala una falla que puede impedir su funcionamiento en un choque.

señala una falla que puede impedir su funcionamiento en un choque. Presión de llantas: advierte baja presión en uno o más neumáticos, algo riesgoso en carretera.

Si alguna de estas luces aparece en rojo, parpadea o viene acompañada de ruido, humo o pérdida de potencia, lo más seguro es detenerse en un lugar seguro y pedir revisión. Otra de las alertas que más dudas causa es el Check Engine, porque puede encenderse por fallas simples o por problemas que sí requieren atención inmediata.

¿Qué significa el Check Engine?

El Check Engine, representada como un pequeño motor, es una de las luces más conocidas y también una de las que más dudas genera. Puede encenderse por fallas sencillas, como un sensor, o por problemas más serios relacionados con combustión, bujías, catalizador o sistema de emisiones.

Si aparece fija, lo mejor es llevar el auto a revisión lo antes posible. Pero si parpadea, no se debe ignorar: puede indicar una falla más grave y lo más seguro es detenerse en un lugar seguro para evitar daños mayores.

¿Qué luces son de mantenimiento o asistencia?

No todas las luces significan emergencia. Algunas solo avisan que una función está activa o que el auto necesita revisión próxima.

Entre ellas están:

Control crucero: indica que el sistema está activado.

indica que el sistema está activado. Pastillas de freno: avisa desgaste y necesidad de cambio.

avisa desgaste y necesidad de cambio. Luz fundida: señala que alguna luz exterior no funciona.

señala que alguna luz exterior no funciona. Filtro de aire o filtro de partículas: advierte obstrucción o suciedad.

advierte obstrucción o suciedad. Control de estabilidad desactivado: indica que el sistema ESC no está activo.

indica que el sistema ESC no está activo. Mantenimiento requerido: recuerda revisión, cambio de aceite o filtros.

recuerda revisión, cambio de aceite o filtros. Llave o inmovilizador: puede indicar que el auto no reconoce la llave o que la pila está baja.

puede indicar que el auto no reconoce la llave o que la pila está baja. Asistente de estacionamiento: puede fallar si los sensores están sucios o dañados.

puede fallar si los sensores están sucios o dañados. Agua en el filtro de combustible: alerta que debe revisarse para evitar daños.

alerta que debe revisarse para evitar daños. Transmisión o catalizador: advierte fallas que pueden afectar el desempeño del auto.

advierte fallas que pueden afectar el desempeño del auto. Control de descenso: señala que está activa la asistencia para bajar pendientes.

señala que está activa la asistencia para bajar pendientes. Bujías diésel: indica precalentamiento o posible falla en vehículos diésel.

indica precalentamiento o posible falla en vehículos diésel. Amortiguadores: advierte un problema que puede afectar estabilidad y confort.

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