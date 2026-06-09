En el mercado automotriz mexicano existe una amplia variedad de modelos para prácticamente todos los gustos y necesidades, lo que puede generar dudas en una persona que está considerando realizar la inversión y adquirir un nuevo vehículo.

Si este es tu caso, en adn Noticias te presentamos algunos de los vehículos mejor evaluados por la consultora J.D. Power, especializada en el análisis técnico de los autos que se comercializan en el país, y así puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

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Los autos nuevos más confiables disponibles en México

Nissan March (subcompacto básico): De acuerdo con el Estudio de Calidad y Confiabilidad del Vehículo SM (VDS) México 2025 , este auto es líder en su segmento gracias a su relación calidad-precio , además que cuenta con servicios y refacciones relativamente de menor precio que sus competidores. Cuenta con versiones de 245 mil 900 a 273 mil 900 pesos.

(subcompacto básico): De acuerdo con el , este auto es líder en su segmento gracias a su , además que cuenta con servicios y refacciones relativamente de menor precio que sus competidores. Cuenta con versiones de 245 mil 900 a 273 mil 900 pesos. Volkswagen Polo (subcompacto superior): Este auto se posiciona como el mejor de su segmento gracias al equipamiento con el que cuenta, además de un buen rendimiento de combustible. Cuenta con un precio desde los 339 mil 990 pesos.

(subcompacto superior): Este se posiciona como el mejor de su segmento gracias al equipamiento con el que cuenta, además de un buen rendimiento de combustible. Cuenta con un precio desde los 339 mil 990 pesos. Toyota Prius (compacto): Se destaca como uno de los autos híbridos más confiables disponibles en el mercado mexicano, además de que cuenta con una amplia red de autoservicio y refacciones, Así como un total de 18 ADAs (Asistencias de Conducción). Se venden dos versiones de 514 mil 700 pesos y 588 mil 800 pesos.

(compacto): Se destaca como uno de los autos híbridos más confiables disponibles en el mercado mexicano, además de que cuenta con una amplia red de autoservicio y refacciones, Así como un total de 18 (Asistencias de Conducción). Se venden dos versiones de 514 mil 700 pesos y 588 mil 800 pesos. Volkswagen Taos (SUV Básico): Se destaca como la SUV más completa de su segmento, gracias a las ADAs con las que está equipada. Existen cuatro versiones diferentes que van desde los 502 mil 390 a los 616 mil 190 pesos.

(SUV Básico): Se destaca como la más completa de su segmento, gracias a las con las que está equipada. Existen cuatro versiones diferentes que van desde los 502 mil 390 a los 616 mil 190 pesos. Volkswagen Taigun (Crossover): Se destaca el equipamiento de la camioneta , además de haber obtenido las 5 estrellas de Latin NCAP en 2023, gracias a sus sistemas de seguridad. Existen dos versiones de 462 mil 690 y 491 mil 690 pesos, respectivamente.

(Crossover): Se destaca el equipamiento de la , además de haber obtenido las 5 estrellas de Latin NCAP en 2023, gracias a sus sistemas de seguridad. Existen dos versiones de 462 mil 690 y 491 mil 690 pesos, respectivamente. Toyota RAV4 (SUV Compacto): Destaca gracias a su sistema híbrido Toyota, uno de los más confiables en el mercado mexicano. Cuenta con versiones híbridas e híbridas enchufables que van desde los 650 mil 300 a los 999 mil pesos.

¿Cómo se determinó la confiabilidad de estos autos?

De acuerdo con J.D. Power, el Estudio de Calidad y Confiabilidad del Vehículo México 2025 se basó en las respuestas de 9 mil 27 propietarios originales de autos modelo 2022 a 2024. El periodo de evaluación se realizó entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

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