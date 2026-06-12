CAPUFE advierte a todos los conductores por este error común que siempre termina en multas: “Hazlo antes de iniciar cada viaje”

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) insiste en la importancia del uso correcto de las luces direccionales en las autopistas de México. La medida busca concientizar a los conductores para anticipar maniobras y evitar accidentes.

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece la obligatoriedad de señalizar cualquier cambio de trayectoria. Las recomendaciones preventivas guiarán el comportamiento de los automovilistas.

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¿Por qué es fundamental utilizar las direccionales para anticipar maniobras en carretera?

Las pautas de seguridad vial establecen que las direccionales constituyen la principal forma de comunicación entre quienes conducen un vehículo. Su correcta utilización resulta indispensable debido a que los otros conductores no pueden predecir las acciones ajenas. Anticipar la próxima maniobra evita accidentes; por estas razones es tan importante usar las luces:

Informar oportunamente los movimientos: comunicar con antelación los giros para permitir que los demás conductores reaccionen de manera segura.

comunicar con antelación los giros para permitir que los demás conductores reaccionen de manera segura. Garantizar una circulación ordenada: contribuir a la fluidez del tránsito vehicular en los carriles de alta velocidad y zonas de incorporación.

contribuir a la fluidez del tránsito vehicular en los carriles de alta velocidad y zonas de incorporación. Disminuir situaciones de peligro: reducir el riesgo de generar alcances o colisiones laterales causadas por movimientos imprevistos al volante.

Utilizar las direccionales no cuesta; usarlas puede ayudar a evitar accidentes. pic.twitter.com/jx4xenOxEP — CAPUFE (@CAPUFE) February 17, 2025

¿Qué recomendaciones emite CAPUFE para el buen uso de las luces en autopistas?

CAPUFE promueve la adopción de buenas prácticas en la conducción para consolidar una responsabilidad compartida en los trayectos nacionales. El empleo correcto de las señalizaciones previene incidentes graves y protege la integridad de los viajeros. Por eso, es indispensable:

Verificar el sistema eléctrico: comprobar minuciosamente que los focos funcionen de manera correcta antes de iniciar cualquier viaje.

comprobar minuciosamente que los focos funcionen de manera correcta antes de iniciar cualquier viaje. Hacerse visible en el trayecto: recordar que en la autopista es tan importante observar el entorno como ser visto por los demás conductores.

recordar que en la autopista es tan importante observar el entorno como ser visto por los demás conductores. Mantener una conducción predecible: evitar volantazos o desplazamientos sorpresivos que afecten la fluidez y el ritmo del tránsito.

Estos hábitos sencillos marcan una gran diferencia en la prevención de siniestros dentro de la red carretera nacional. Los conductores deben utilizar las luces cada vez que realicen cambios de carril, incorporaciones, salidas o rebases en la vía.

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