App Mi Policía: Cómo usar tu GPS para verificar si la grúa que se llevó tu auto es legal

Rastrea a tu auto si lo llevó la grúa. | Getty Images

Llegas a la esquina y tu auto desapareció. Antes de entrar en pánico, saca tu celular: el GPS de la app Mi Policía puede decirte en segundos si una grúa oficial se lo llevó o si hay algo más raro.

Desarrollada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), esta herramienta combate las grúas “pirata” y las detenciones arbitrarias. Todo funciona en tiempo real y sin intermediarios.

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¿Cómo usa el GPS la app para localizar tu auto?

Cuando tu vehículo ya no está donde lo dejaste, la aplicación rastrea su ubicación exacta mediante el número de placa. No adivinanzas: el mapa integrado te marca el corralón específico, confirma si el traslado lo hizo una unidad de la SSC y hasta te muestra el estatus del operativo.

Si el sistema registra tu auto, recibes la dirección del depósito, el motivo de la infracción y el monto aproximado de la multa —que puede rondar los 2,500 MXN o más, según el caso—. Si no aparece, la app te conecta directo con el cuadrante policial para reportar un posible robo. Sin vueltas.

Valida con GPS que la grúa sea oficial

Antes de que se lleven tu vehículo o mientras ocurre el arrastre, puedes checar si la unidad está autorizada. Ingresa la placa de la grúa o el nombre del oficial y la app te confirma al instante si ambos figuran en el padrón oficial.

App Mi Policía App Mi Policía. (Casa de Gobierno de la CDMX)

Para que el procedimiento sea legal, el Reglamento de Tránsito exige protocolos claros. La aplicación te ayuda a verificar que se cumplan:

Colocación de sellos en puertas, cajuela y cofre para proteger tus pertenencias

Registro fotográfico del estado del vehículo antes del traslado

Identificación visible del oficial y de la unidad autorizada

Conocer estos detalles no es un lujo: te blindas contra extorsiones, evitas pagar “cuotas extras” a intermediarios y ahorras horas de peregrinaje entre depósitos. Además, tener el nombre del responsable del operativo es clave si decides presentar una queja ante Asuntos Internos.

La próxima vez que estaciones en zona restringida, recuerda: el GPS de Mi Policía no solo te dice dónde está tu auto, sino si quien se lo llevó tiene autoridad para hacerlo.

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