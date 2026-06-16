Esto debes hacer si tu auto se queda atrapado durante una inundación

La temporada de lluvias apenas inicia, por lo que es de vital importancia saber cómo actuar en caso de quedar atrapado en una inundación a bordo de un vehículo.

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¿Qué hacer en caso de quedar varado en medio de una inundación?

De acuerdo con protocolos de Protección Civil, lo ideal es no transitar por zonas inundadas si se desconoce la profundidad o la fuerza de la corriente. Especialistas advierten que muchas de las emergencias ocurren porque los conductores subestiman la fuerza del agua.

Estos son los pasos que debes seguir para salvar tu vida y la de tus acompañantes:

Conserva la calma.

Si el nivel del agua está por debajo de la mitad de la llanta, aún tendrá tracción.

está por debajo de la mitad de la llanta, aún tendrá tracción. Apaga el motor , evita descomposturas.

, evita descomposturas. Retire cinturón de seguridad de todos los ocupantes.

Baja los cristales antes que el sistema eléctrico falle.

La mejor ruta de escape será por ventanillas o quemacocos.

¿Qué hacer una vez que lograste salir del vehículo?

Ayuda a salir a niños y adultos mayores .

y . Una vez fuera, dirígete a un lugar seguro y pide ayuda a las autoridades.

P.O.R.: El orden científico para salvar tu vida

Se le conoce como método P.O.R. al método utilizado para salvar vidas en caso de vivir este tipo de desastres, y se traduce como:

Prepararse

Orientarse

Rescatarse

Por esta razón, es de vital importancia seguir los pasos señalados previamente y así evitar tragedias.

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