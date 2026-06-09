La factura es un documento primordial para el propietario de un auto, pues avala su posesión legal, y no solo eso, pues es indispensable para realizar trámites como la venta, el cambio de propietario o la alta y baja de las placas y tarjeta de circulación.

Al tratarse de un documento que acredita la posesión legal de un vehículo, es importante guardarla en un lugar seguro, pues se necesitará para realizar cualquier trámite en el futuro.

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¿Cuáles son los riesgos inmediatos de no tener la factura original?

El problema inmediato es que al no haber factura, no hay constancia de que una persona es la propietaria legal de un vehículo, por lo que se verá afectada en caso de realizar un trámite de venta o cambio de propietario.

Además, en caso de ser requerida por autoridades, no habrá una constancia que acredite la posesión legal del auto, lo que podría derivar en problemas.

Las 3 vías legales para recuperar o sustituir el documento

Dependiendo de la situación, existen diferentes formas de trabajar para recuperar la factura de un auto en caso de extravío:

Solicita la reexpedición de la factura en la agencia : Si eres único dueño del auto , puedes acudir directamente a la agencia donde compraste el auto para solicitar la reexpedición de la factura o una copia certificada.

de la en la : Si eres único dueño del , puedes acudir directamente a la agencia donde compraste el auto para solicitar la reexpedición de la factura o una copia certificada. Levantar un juicio de jurisdicción voluntaria : Si la agencia no puede ayudarte, o ya no existe, se puede levantar un juicio para obtener sentencia de que el automóvil es legalmente tuyo. En el proceso, se deberán presentar pruebas contundentes que acrediten la posesión legal del auto .

: Si la no puede ayudarte, o ya no existe, se puede levantar un juicio para obtener sentencia de que el automóvil es legalmente tuyo. En el proceso, se deberán presentar pruebas contundentes que acrediten la posesión legal del . Fe testimonial: Este documento lo genera un notario público, y consiste en presentar a varios testigos que respaldan que eres el poseedor legal del auto.

Lo que debes hacer hoy mismo si perdiste la factura de tu auto: El acta de extravío

Lo ideal es que en caso de notar la pérdida de la factura, lo primero que hagas es acudir al Ministerio Público para levantar un acta de extravío, donde se especifica la situación de la factura. De esta forma, contarás con protección legal en caso de que alguien desee utilizar la factura de manera inapropiada.

Perder la factura también puede afectar el valor del vehículo, sobre todo si consideras venderlo, ya que es normal que posibles compradores desconfíen de vehículos sin documentación completa.

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