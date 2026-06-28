El error que muchos usuarios cometen tras comprar un celular Motorola: esto es lo que debes hacer antes de empezar a usarlo

Sacar un celular Motorola de la caja y encenderlo de inmediato sin preparación puede generar interrupciones en la configuración inicial. A través de su blog, Mercado Libre detalla cuáles son los pasos que conviene seguir antes de empezar a usar un nuevo dispositivo de esta marca para aprovecharlo al máximo.

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¿Qué debes preparar antes de encender tu Motorola por primera vez?

Tanto para el Motorola Edge Plus como para el Moto G54, las guías de configuración coinciden en que conviene tener todo listo antes de iniciar el asistente de bienvenida para evitar interrupciones. Los elementos necesarios son:

Tener el teléfono con al menos 30% de batería , o conectarlo al cargador desde el inicio, ya que la configuración consume energía por las descargas y actualizaciones

, o conectarlo al cargador desde el inicio, ya que la configuración consume energía por las descargas y actualizaciones Tener a la mano el nombre y contraseña de la red Wi-Fi

Tener listas las credenciales de la cuenta de Google (correo y contraseña), necesarias para activar servicios como la Play Store y Google Drive

(correo y contraseña), necesarias para activar servicios como la Play Store y Google Drive Si se va a transferir datos de un celular anterior, tener ese dispositivo cerca y con batería suficiente

Preparar la tarjeta SIM o eSIM con anticipación, ya que el asistente la solicitará durante la configuración

Motorola Conectar el equipo a una red Wi-Fi estable durante la configuración inicial sirve para descargar actualizaciones de seguridad. (Mercado Libre)

¿Cuáles son los pasos de configuración iniciales de un Motorola?

Una vez con todo listo, el proceso de configuración del Motorola implica estos pasos:

Insertar la SIM y encender el equipo: introducir la tarjeta Nano SIM en la bandeja antes de encender el teléfono, para que el sistema detecte al operador desde el arranque inicial. Seleccionar idioma y conectarse a Wi-Fi: elegir Español (México) para que la interfaz se ajuste a la región, y conectarse a una red Wi-Fi estable para descargar actualizaciones de seguridad pendientes. Iniciar sesión con la cuenta de Google: sin una cuenta de Google activa, el Motorola no puede acceder a la Play Store ni sincronizar contactos, fotos o calendarios. Durante este paso también se elige si restaurar datos de un dispositivo anterior o configurar el equipo como nuevo. Configurar la seguridad biométrica: registrar la huella dactilar y configurar un PIN o patrón de respaldo, que el sistema solicitará tras cada reinicio. También es posible activar el reconocimiento facial como método de desbloqueo rápido. Activar los gestos Moto: desde el menú de Moto Actions o la aplicación Moto se pueden activar gestos inteligentes exclusivos de la marca, como girar el teléfono para silenciar llamadas o sacudirlo para encender la linterna. Personalizar pantalla: desde Ajustes > Pantalla se puede ajustar el brillo, activar el modo oscuro y configurar la frecuencia de actualización a 120 Hz para una navegación más fluida.

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