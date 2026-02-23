Batería infinita y cámara de 50 MP: así son los nuevos teléfonos baratos de Motorola que nadie se pierde

Motorola sigue reforzando su presencia en la gama de entrada con la llegada de dos nuevos integrantes a la familia Moto G: los Moto g17 y Moto g17 Power. La compañía mantiene su estrategia de ofrecer dispositivos con diseño cuidado y funciones para el día a día, sin ponerle un precio elevado. A simple vista ambos equipos se parecen bastante, pero el modelo Power se distingue por una autonomía extendida, un factor que muchos usuarios priorizan al momento de comprar.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Funciones en común entre el Moto g17 y Moto G17 Power

Ambos celulares comparten la base de su funcionamiento, pero varían en capacidades clave como el almacenamiento y la duración de la carga. Para quienes buscan comparar rápidamente lo que ofrece cada uno, estas son las especificaciones principales:



Pantalla: LCD de 6.72 pulgadas FullHD+ con protección Gorilla Glass 3.

LCD de 6.72 pulgadas FullHD+ con protección Gorilla Glass 3. Procesador: MediaTek Helio G81 Extreme con 8 GB de RAM.

MediaTek Helio G81 Extreme con 8 GB de RAM. Cámaras: Sensor principal de 50 MP, ultra gran angular y selfie de 32 MP.

Sensor principal de 50 MP, ultra gran angular y selfie de 32 MP. Batería: 5,200 mAh en el g17 y 6,000 mAh en el g17 Power.

5,200 mAh en el g17 y 6,000 mAh en el g17 Power. Sistema: Android 15 con capa Hello UX.

Android 15 con capa Hello UX. Resistencia: Certificación IP64 contra agua y polvo.

Por último, en software ambos llegan con Android 15 desde la caja, incluyendo herramientas de seguridad como Moto Secure y desbloqueo facial con ThinkShield. La conectividad cubre Bluetooth 5.4, Wi-Fi de doble banda y soporte para dos tarjetas SIM físicas, dejando de lado la eSIM que se reserva para gamas más altas.

Parece un círculo sin fin pero todos sabemos cómo termina: te compras un moto g. 🤗 pic.twitter.com/Z5R9BMiecZ — Motorola México (@MotorolaMX) March 8, 2024

Diferencias en diseño, autonomía y precios

En cuanto al diseño, Motorola vuelve a trabajar con PANTONE para definir la paleta de colores. El Moto g17 está disponible en tonos como Bordeaux, Evening Blue y Alaskan Blue, mientras que la versión Power mantiene los azules pero deja fuera el vino. El acabado en cuero vegano les da un toque distintivo, aunque el modelo Power es ligeramente más grueso (8.8 mm frente a 8.17 mm) para alojar la batería más grande.

La autonomía es el punto donde más se nota la diferencia. Motorola indica que el Moto g17 Power puede llegar hasta 64 horas de uso, mientras que el estándar se queda en 55 horas. La carga rápida también varía: 18W para el primero y 30W para el segundo. Ambos incluyen altavoces estéreo con Dolby Atmos y NFC para pagos contactless, funciones disponibles en el segmento.

Sobre el precio, los equipos ya están a la venta en mercados de Europa, Medio Oriente y África. El Moto g17 tiene un costo de 199 euros, aproximadamente 4,100 pesos mexicanos, y el Moto g17 Power se ubica en 229 euros, cerca de 4,700 pesos. Aunque falta confirmación oficial para Latinoamérica, la marca suele traer estos modelos a México poco después de su lanzamiento global, dado que es un mercado clave para la compañía.