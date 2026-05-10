Mercado Libre remata el Motorola Edge 60 Fusion con casi 30% de descuento: pantalla pOLED Quad-Curve y certificación militar

Mercado Libre aplicó una de las rebajas más fuertes registradas para el Motorola Edge 60 Fusion en lo que va de 2026. El modelo de 256 GB de almacenamiento bajó de $6,999 a $4,954 pesos, un ahorro directo de $2,045 que representa casi el 30% sobre el precio de catálogo, posicionándose entre las opciones de gama media más equilibradas del mercado mexicano por debajo de los $5,000 pesos.

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El equipo combina pantalla curva, cámara de 50 MP con sensor Sony, certificaciones de resistencia militar y carga ultrarrápida. Mercado Libre lo vende como nuevo, desbloqueado para cualquier compañía telefónica del país, y con la posibilidad de pago a meses sin intereses.

¿Cuánto cuesta el Motorola Edge 60 Fusion en Mercado Libre?

El precio de contado del Motorola Edge 60 Fusion 5G en Mercado Libre quedó en $4,954 pesos, frente a un precio original de $6,999. La diferencia representa $2,045 de ahorro directo sobre el costo de catálogo, equivalente al 29% sobre el precio regular.

Para facilitar la compra, Mercado Libre ofrece este esquema de financiamiento:

Tarjetas de crédito participantes: hasta 12 meses sin intereses de $431.13 pesos, con un total financiado de $5,173.60

Conviene que el comprador compare ambas opciones antes de decidir: pagar de contado a $4,954 pesos o financiar a 12 mensualidades, lo que totaliza $5,173.60. La diferencia entre ambas modalidades supera los $200 pesos, monto que cada usuario debe valorar según su preferencia entre ahorro inmediato o reparto del gasto en el tiempo. La plataforma cuenta además con envío gratis y opciones de devolución dentro de los plazos habituales del retailer.

Motorola Edge 60 Fusion en Mercado Libre Motorola Edge 60 Fusion en Mercado Libre. (Mercado Libre)

¿Cuáles son las características del Motorola Edge 60 Fusion?

El Motorola Edge 60 Fusion 5G es la apuesta de Motorola para meterse en la gama media-alta sin subir mucho el precio, con tecnologías que normalmente se reservan para gamas superiores. Estas son sus especificaciones, según la ficha oficial del producto:

Pantalla : pOLED curva (Quad-Curve) de 6.67 pulgadas, resolución Super HD 1.5K (2,712 x 1,220 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 4,500 nits, certificación de color Pantone

: pOLED curva (Quad-Curve) de 6.67 pulgadas, resolución Super HD 1.5K (2,712 x 1,220 píxeles), tasa de refresco de 120 Hz, brillo pico de 4,500 nits, certificación de color Pantone Procesador : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 RAM : 8 GB LPDDR4x

: 8 GB LPDDR4x Almacenamiento : 256 GB

: 256 GB Cámara trasera : principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C y estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 13 MP con función macro

: principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 700C y estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 13 MP con función macro Cámara frontal : 32 MP

: 32 MP Batería : 5,200 mAh con carga rápida TurboPower de 68W

: 5,200 mAh con carga rápida TurboPower de 68W Sistema operativo : Android 15 con herramientas de inteligencia artificial moto ai

: Android 15 con herramientas de inteligencia artificial moto ai Resistencia : certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, además del estándar militar MIL-STD-810H que valida resistencia a caídas, vibración y cambios bruscos de temperatura

: certificación IP68 e IP69 contra agua y polvo, además del estándar militar que valida resistencia a caídas, vibración y cambios bruscos de temperatura Diseño : acabado en cuero vegano, formato compacto y biseles delgados

: acabado en cuero vegano, formato compacto y biseles delgados Conectividad: 5G, WiFi, Bluetooth, NFC

¿Qué significa la certificación militar MIL-STD-810H?

La certificación MIL-STD-810H es uno de los estándares más exigentes en durabilidad de equipos electrónicos. Se trata de una norma del Departamento de Defensa de Estados Unidos que valida la resistencia de un dispositivo frente a múltiples condiciones extremas: caídas desde alturas específicas, vibración prolongada, cambios bruscos de temperatura, humedad, presión atmosférica y choque térmico.

Para el usuario mexicano, esta certificación se traduce en tres beneficios concretos:

Mayor resistencia a caídas accidentales: el equipo está diseñado para soportar impactos comunes en uso cotidiano sin daños estructurales Estabilidad ante temperaturas extremas: funciona correctamente tanto en zonas de calor intenso como en climas fríos sin afectar el rendimiento Durabilidad en uso intensivo: para usuarios que trabajan en exteriores, viajan con frecuencia o usan el celular en condiciones difíciles, la certificación reduce significativamente el riesgo de fallas prematuras

Con esta combinación de certificaciones (IP68, IP69 y MIL-STD-810H), pantalla pOLED curva con 4,500 nits de brillo y carga TurboPower de 68W, el Motorola Edge 60 Fusion se posiciona en Mercado Libre como una de las opciones más equilibradas del mercado mexicano para usuarios que buscan durabilidad y prestaciones premium sin entrar al rango de precio de la gama alta.

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