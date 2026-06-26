La pantalla Samsung OLED de 65 pulgadas que la Profeco califica como “excelente”: esto es lo que cuesta en Costco

Costco sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de pantallas Samsung OLED premium. La Smart TV Samsung OLED 4K de 65 pulgadas, modelo QN65S90HAEXZX —una de las tres únicas pantallas que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) calificó como “Excelente” en su Estudio de Calidad de Pantallas LED 2026— pasó de $31,999 a $26,999 pesos para socios con membresía vigente, con una rebaja directa de $5,000 pesos sobre el precio de catálogo. La oferta tiene vigencia hasta el 5 de julio de 2026, lo que extiende la ventana de compra durante el cierre del primer fin de semana de julio.

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Costco habilita las opciones habituales de pago para socios: contado, tarjeta de crédito, débito, certificado de recompensa y financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. El descuento aplica únicamente con membresía vigente (Oro o Ejecutiva), que puede tramitarse en el momento de la compra en sucursal o en línea desde costco.com.mx.

Qué dice el Estudio de Calidad Profeco 2026 sobre la pantalla Samsung QN65S90HAEXZX

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó el 1 de junio de 2026 la edición especial Mundial 2026 de la Revista del Consumidor con el Estudio de Calidad de Pantallas LED 2026, en el que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) evaluó 49 modelos de televisores LED de 13 marcas comercializadas en México (Samsung, Hisense, TCL, LG, Sony, Aiwa, Atvio, Philips, JVC, Haier, ONN, HKPro y Vios). El análisis incluyó 343 pruebas de laboratorio enfocadas en fidelidad de color, contraste, nivel de negros, uniformidad de imagen, calidad de audio e información comercial. De los 49 televisores evaluados, únicamente tres modelos alcanzaron la máxima calificación global de “Excelente”: LG OLED55C5C5PSA de 55 pulgadas, Samsung QN55S85HAEXZX de 55 pulgadas y la Samsung QN65S90HAEXZX de 65 pulgadas —la pantalla disponible actualmente en Costco con descuento exclusivo para socios—.

Samsung Pantalla 65 pulgadas OLED en Costco Descuento de $5,000, con precio válido hasta el 5 de julio. (Costco)

Estas son las calificaciones específicas que la Profeco otorgó al modelo QN65S90HAEXZX según el estudio publicado en la Revista del Consumidor el 1 de junio de 2026:

Calificación global: “Excelente” (una de las tres más altas del estudio entre 49 modelos evaluados).

(una de las tres más altas del estudio entre 49 modelos evaluados). Color: “Excelente” —fidelidad cromática superior en todos los tonos evaluados por el LNPC—.

—fidelidad cromática superior en todos los tonos evaluados por el LNPC—. Contraste: “Excelente” —diferencia entre zonas claras y oscuras superior a la mayoría de los modelos evaluados—.

—diferencia entre zonas claras y oscuras superior a la mayoría de los modelos evaluados—. Nivel de negros: “Excelente” —profundidad de negros característica de la tecnología OLED, con apagado independiente de cada píxel para lograr negros verdaderos—.

—profundidad de negros característica de la tecnología OLED, con apagado independiente de cada píxel para lograr negros verdaderos—. Uniformidad de imagen: “Excelente” —consistencia visual sin manchas, halos ni zonas más brillantes en toda la pantalla—.

—consistencia visual sin manchas, halos ni zonas más brillantes en toda la pantalla—. Audio: “Muy Bueno” —desempeño sonoro de alta calidad aunque por debajo del nivel “Excelente”—.

—desempeño sonoro de alta calidad aunque por debajo del nivel “Excelente”—. Información comercial: Profeco confirmó que el modelo cumple con la normativa NOM-024-SCFI-2013 sobre información comercial, garantía e instructivos.

Profeco confirmó que el modelo cumple con la normativa NOM-024-SCFI-2013 sobre información comercial, garantía e instructivos. Precio promedio reportado por Profeco en el estudio: $24,999 pesos (precio promedio en distintos retailers mexicanos al momento del análisis).

Especificaciones técnicas del Samsung OLED 65 pulgadas

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México y los datos del estudio Profeco para el modelo QN65S90HAEXZX:

Pantalla: OLED 4K de 65 pulgadas con tecnología de píxeles autoiluminados que permite el apagado independiente de cada punto de la pantalla para lograr negros absolutos y contraste infinito.

de 65 pulgadas con tecnología de píxeles autoiluminados que permite el apagado independiente de cada punto de la pantalla para lograr negros absolutos y contraste infinito. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: NQ4 AI Gen2 con escalado 4K AI Upscaling y suite Vision AI Companion completa.

con escalado 4K AI Upscaling y suite Vision AI Companion completa. HDR: HDR10+ y HLG con Neo Quantum HDR OLED.

y HLG con Neo Quantum HDR OLED. Tasa de refresco: Motion Xcelerator hasta 120 Hz con soporte VRR, ALLM y Game Bar para gaming en consolas PS5 y Xbox Series X.

hasta 120 Hz con soporte VRR, ALLM y Game Bar para gaming en consolas PS5 y Xbox Series X. Sistema operativo: One UI Tizen con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+.

con acceso a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, HBO Max, Vix, Apple TV+, Samsung TV Plus y Daily+. Soporte de software: generación 2025 con política Samsung de hasta cinco años de actualizaciones Tizen OS según declaraciones oficiales de la marca.

generación 2025 con política Samsung de hasta cinco años de actualizaciones Tizen OS según declaraciones oficiales de la marca. Audio: sistema con Object Tracking Sound+ y compatibilidad con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung.

sistema con y compatibilidad con para sincronización con barras de sonido Samsung. Asistente de voz: Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant.

Bixby integrado con compatibilidad para Amazon Alexa y Google Assistant. Conectividad: 3 puertos HDMI (uno con eARC), 1 puerto USB-A, salida de audio digital óptica, entrada RCA, salida de audio jack 3.5 mm, Bluetooth, entrada RF, WiFi, Ethernet, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay 2.

(uno con eARC), 1 puerto USB-A, salida de audio digital óptica, entrada RCA, salida de audio jack 3.5 mm, Bluetooth, entrada RF, WiFi, Ethernet, compatibilidad con SmartThings y Apple AirPlay 2. Memoria: 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno para aplicaciones.

3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno para aplicaciones. Gaming: Auto HDR Tone Mapping, Auto Game Mode con IA, Game Bar y HDMI con baja latencia automática.

Auto HDR Tone Mapping, Auto Game Mode con IA, Game Bar y HDMI con baja latencia automática. Knox Security: protección integrada para datos personales y cuenta Samsung.

protección integrada para datos personales y cuenta Samsung. País de fabricación: México (confirmado por Profeco en el estudio).

(confirmado por Profeco en el estudio). Diseño: marco metálico delgado con perfil ultradelgado característico de los OLED Samsung.

Forma de envío en Costco y garantía del producto

Costco recomienda verificar accesos del domicilio antes de programar la entrega. El servicio de mensajería deja el equipo en la entrada del domicilio en primer piso, sin subir escaleras ni usar elevadores ni desempacar el equipo, según las condiciones estándar de Costco para pantallas de gran formato. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con la política Samsung de actualizaciones Tizen OS para productos OLED 2025; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el televisor en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato. Costco también ofrece su política de devolución estándar para socios, que permite verificar el funcionamiento del equipo dentro del periodo definido por la membresía. La oferta tiene vigencia hasta el 5 de julio de 2026.

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