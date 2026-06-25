Así se celebró en México el triunfo ante Chequia; desde el Ángel de la Independencia hasta calles y plazas en todo el país

A las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana asistieron alrededor de 800 mil personas al Ángel de la Independencia, pero no solo se celebró el la capital, en todo el país los aficionados se adueñaron de las calles para destacar este momento histórico.
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Aficionados abarrotan el Ángel de la Independencia
A pesar de que se registraron lluvias en la capital, los aficionados se congregaron en el Ángel, la Diana Cazadora y en el Zócalo para festejar el triunfo de México.
Los aficionados cantaron “Cielito lindo” y las calles se pintaron de verde para celebrar que la Selección Mexicana ya esta en los dieciseisavos de final.
En redes sociales se compartieron videos de la gente brincando y cantando “La Chona” bajo la lluvia y echándose chapuzones en los charcos y celebrando en el Metro.
Mexicanos celebran triunfo de la Selección Mexicana
En la Glorieta de La Minerva en Guadalajara, la gente salió a festejar. llevaron banderas y se pintaron la cara y hasta hubo coperacha.
En el Baja Fut Fest de Mexicali, Baja California, los aficionados cantaron, gritaron y celebraron la victoria de México.
El Arco de la Calzada León se tiñó de verde, blanco y rojo y con cornetas y banderas, la gente salió a las calles.
La Glorieta Benito Juárez en Aguascalientes se convirtió en el escenario de festejos.
La Fuente de las Tarascas en Michoacán, en Tampico, Tamaulipas, Hermosillo, Sonora, Cuernavaca, Toluca y prácticamente en todos los estados los mexicanos salieron a celebrar que México venció a Chequia 3-0.
¿Cuándo juega la Selección Mexicana en el Mundial?
La Selección Mexicana terminó la fase de grupos con una puntuación perfecta al conseguir todos los puntos posibles (9). Con ello, México se convierte en líder del Grupo A.
Así que el próximo partido de la Selección Mexicana correspondiente a los dieciseisavos de final se jugará el próximo 30 de junio con un rival que esta por definirse.
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