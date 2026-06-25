Así se celebró en México el triunfo ante Chequia; desde el Ángel de la Independencia hasta calles y plazas en todo el país

A las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana asistieron alrededor de 800 mil personas al Ángel de la Independencia, pero no solo se celebró el la capital, en todo el país los aficionados se adueñaron de las calles para destacar este momento histórico.

🇲🇽 No te pierdas los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que @Azteca trae para ti completamente GRATIS 🏆 por @AztecaSiete, https://t.co/hERL7ZMZWi, la APP de @AztecaDeportes y #ElCanalDelMundial 📺 pic.twitter.com/ZzpkJIhdP5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Aficionados abarrotan el Ángel de la Independencia

A pesar de que se registraron lluvias en la capital, los aficionados se congregaron en el Ángel, la Diana Cazadora y en el Zócalo para festejar el triunfo de México.

#ElMundialXAzteca | ¡Paseo de la Reforma es una auténtica fiesta! 🇲🇽🎉



Ese es nuestro México: uno alegre y que celebra en grande. Eso es lo que logró #MiSelecciónAzteca tras firmar una histórica primera fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Nuestra compañera… pic.twitter.com/ntoojHkhY2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

Los aficionados cantaron “Cielito lindo” y las calles se pintaron de verde para celebrar que la Selección Mexicana ya esta en los dieciseisavos de final.

¡Celebración por todos lados! Esta noche nadie duerme 🇲🇽🎉



La euforia es total en el Ángel de la Independencia tras el triunfo de #MiSelecciónAzteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Nuestro compañero Edgar Galicia (@Galicia_Edgar) se encuentra en el lugar y nos cuenta cómo… pic.twitter.com/690FkeQujn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

En redes sociales se compartieron videos de la gente brincando y cantando “La Chona” bajo la lluvia y echándose chapuzones en los charcos y celebrando en el Metro.

¡Estos a todo le encuentran!

Tras la victoria de #MiSelecciónAzteca, la afición sigue festejando a pesar de las lluvias que cayeron sobre la capital.

🌧️Si alguien se había salvado de la lluvia, estos carachos se encargaron de mojarlos



📹: Saúl Díaz pic.twitter.com/ukP17whY3Z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

#ElMundialXAzteca | ¡Imparable está #MiSelecciónAzteca! 🇲🇽🔥 La afición en la Av. Juárez, a la altura de la Alameda, tiene la emoción al límite tras el segundo gol de México contra Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¡El país entero es una fiesta y el sueño está más… pic.twitter.com/Blq5pXkDyn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

Mexicanos celebran triunfo de la Selección Mexicana

En la Glorieta de La Minerva en Guadalajara, la gente salió a festejar. llevaron banderas y se pintaron la cara y hasta hubo coperacha.

🇲🇽 ¡Esto es México, esto es Guadalajara! 🇲🇽

Aficionados mexicanos hicieron la coperacha para apoyar a un adulto mayor que trabajaba en la calle junto a su fiel compañero. 🐶❤️

Porque la solidaridad también nos representa.

📍Glorieta de La Minerva, Guadalajara, Jalisco. 🇲🇽✨ pic.twitter.com/QAnOukHktP — @ElOjoDeLaGN (@ElOjoDeLaGN) June 24, 2026

En el Baja Fut Fest de Mexicali, Baja California, los aficionados cantaron, gritaron y celebraron la victoria de México.

El Arco de la Calzada León se tiñó de verde, blanco y rojo y con cornetas y banderas, la gente salió a las calles.

La Glorieta Benito Juárez en Aguascalientes se convirtió en el escenario de festejos.

La Fuente de las Tarascas en Michoacán, en Tampico, Tamaulipas, Hermosillo, Sonora, Cuernavaca, Toluca y prácticamente en todos los estados los mexicanos salieron a celebrar que México venció a Chequia 3-0.

¡Gajes del oficio llevados al límite! 😳📺 Así fue el momento exacto en el que un reportero fue lanzado en Monterrey, terminando en el suelo en plena transmisión en vivo. Afortunadamente todo quedó en un susto y en un momento muy viral



📹: @info7mty pic.twitter.com/cJvIrRwxQA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 25, 2026

¿Cuándo juega la Selección Mexicana en el Mundial?

La Selección Mexicana terminó la fase de grupos con una puntuación perfecta al conseguir todos los puntos posibles (9). Con ello, México se convierte en líder del Grupo A.

Fase de grupos Fase de grupos Mundial

Así que el próximo partido de la Selección Mexicana correspondiente a los dieciseisavos de final se jugará el próximo 30 de junio con un rival que esta por definirse.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.