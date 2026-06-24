De Escocia a Uruguay; los posibles rivales de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana de Javier Aguirre amarró su boleto a dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ desde el partido ante Corea del Sur, por lo cual en el cierre de la jornada 3 del certamen quedará completamente definido el rival del combinado azteca para la próxima ronda.

Son un total de cinco grupos del torneo de los cuales puede salir el rival de la Selección Azteca en el próximo partido, pues de acuerdo con el portal oficial de la FIFA, el oponente del Tricolor saldrá según los resultados de la sección C, E, F, H e I.

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Lista de posibles rivales de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Si bien es cierto que hasta este miércoles 24 de junio ya se pueden dar por descartados al menos a cuatro combinados de dichos grupos, la realidad es que México aún se podría enfrentar ante potencias mundiales como Uruguay, así como a Escocia que destaca por la calidad de su plantel.

Los rivales a los que se podría medir la Selección Mexicana en dieciseisavos de final son:

Escocia o Brasil (grupo C)

Ecuador o Costa de Marfil (grupo E)

Japón, Países Bajos o Suecia (grupo F)

Uruguay o Cabo Verde (grupo H)

Senegal o Irak (grupo I)

¿Cuándo se define el rival de México en los dieciseisavos de final?

A pesar de conocer a los posibles rivales a los cuales se podría enfrentar la Selección Mexicana en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026, la realidad es que no se conocerá al mismo al menos hasta el próximo 27 de junio, fecha en la cual termina de forma oficial la fase de grupos.

Sin embargo, es importante señalar que el oponente de la Selección Mexicana se podría conocer días antes dependiendo de la configuración de resultados que se vayan dando en los partidos de los grupos y selecciones antes enlistados.

¿Cuándo juega México los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Será el próximo martes 30 de junio de este 2026, que la Selección Mexicana dispute la fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en punto de las 19:00 horas, esto dentro del Estadio Ciudad de México.

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