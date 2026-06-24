Se definen los dieciseisavos; partidos del Mundial 2026 este jueves 25 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ sigue marcando la tendencia a nivel internacional, y es que este próximo jueves 25 de junio continuará el cierre de la fase de grupos del certamen con los últimos enfrentamientos correspondientes al grupo E, F y el D, de los cuales también se podrían definir pases a dieciseisavos de final.

Serán justamente los partidos Ecuador vs Alemania así como el Japón vs Suecia, los que se presentan en esta jornada como los compromisos más atractivos, por lo cual a continuación te daremos a conocer horarios y todos los detalles.

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Lista de partidos del Mundial 2026 que se juegan este 25 de junio

Al tratarse del cierre de la fase de grupos del Mundial 2026, los seis partidos se estarán disputando en un mismo horario en tandas de dos, esto con la finalidad de no revelar los resultados al momento de lo que está ocurriendo en los otros cotejos.

Los partidos con horarios de este 25 de junio son:

Curazao vs Costa de Marfil a las 14:00 horas

Ecuador vs Alemania a las 14:00 horas

Japón vs Suecia a las 17:00 horas

Túnez vs Países Bajos a las 17:00 horas

Paraguay vs Australia a las 20:00 horas

Turquía vs EUA a las 20:00 horas

México cierra una primera fase perfecta. 🔥#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 25, 2026

¿Cuál de los partidos se podrá ver por TV Azteca?

Será precisamente el partido Ecuador vs Alemania, el cual arranca en punto de las 14:00 horas, el cual se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca y todas las plataformas oficiales de Azteca Deportes.

Es importante recordar que la transmisión del compromiso arrancará hasta 30 minutos antes con toda la previa, en la cual se dará a conocer toda la información sobre cómo ha marchado la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ hasta el momento.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

Será hasta el próximo martes 30 de junio que la Selección Mexicana de Javier Aguirre vuelva a tener actividad en el Mundial 2026, sin embargo es importante recordar que al momento el combinado Azteca sigue esperando rival para la llave.

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