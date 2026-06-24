La razón por la que le dicen Chequia a República Checa; el nombre correcto del rival de México

Chequia es el rival de México este miércoles 24 de junio. Se trata de uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ más esperados de esta semana; sin embargo, una duda de los mexicanos se convirtió en tendencia: ¿Cómo es correcto, República Checa o Chequia?

Si tú también te acordabas que se decía República Checa y el Mundial 2026 te hizo dudar de todos tus conocimientos de geografía, no te preocupes, en adn Noticias, te explicamos por qué este país cambió su nombre.

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¿Cómo se dice Chequia o República Checa?

Si pasaste por la primaria en los 90, es seguro que conocías al rival de México como República Checa, por lo que es normal que te preguntes por qué ahora se llama Chequia.

Antes de que entres en crisis existencial, te contamos que tanto Chequia como República Checa son válidos; sin embargo, sí existe una diferencia que te permitirá entender por qué en el Mundial 2026 se llama Chequia.

A lo largo de la historia, el país rival de México este 24 de junio, ha variado su nombre en múltiples ocasiones:

1918: República Checoslovaca

1920: república Checo-Eslovaca

1960: República Socialista Checoslovaca

1989: República Federativa Checoslovaca

Así luce la Glorieta de la Diana Cazadora en Paseo de la Reforma, donde fue colocada otra pantalla gigante:



Vía Orlando Barranco (@torlas1) #EnVivo | https://t.co/CwKnASMClE pic.twitter.com/b818Qvkf3u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 25, 2026

Más tarde, en el proceso de separación surgió Chequia y Eslovaquia.

¿Por qué ahora se llama Chequia?

Pero, ¿por qué es correcto decir Chequia o República Checa? Actualmente, el país cuenta con estos dos nombres oficiales, pues los dos son reconocidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esto, porque en la primavera de 2016, un comité estatal decidió que se podía usar Chequia como una manera de abreviar o simplificar República Checa.

Según la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa el uso de los nombres son los siguientes:

Chequia : Artículos en medio de comunicación, redes sociales, eventos relacionados con el comercio, economía, culturales, científicos y deportivos.

: Artículos en medio de comunicación, redes sociales, eventos relacionados con el República Checa: Se usa para asuntos formales como tratados internacionales y documentos oficiales de gobierno.

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