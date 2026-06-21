Las canciones que celebran los goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Algo que ha llamado la atención durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son las canciones utilizadas por los equipos participantes para celebrar los goles que anotan.

Esto no es algo completamente nuevo, pues este formato comenzó a aplicarse desde Qatar 2022, y se repitió para la justa que albergan México, Estados Unidos y Canadá. En estos festejos podemos encontrar prácticamente de todo, desde mariachi hasta música electrónica.

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¿Cuál es la canción utilizada por México?

México eligió una canción sumamente representativa de la cultura nacional: se trata de “El Son de la Negra”, en una versión interpretada por el reconocido Mariachi Vargas de Tecalitlán.

Cada que la Selección Mexicana anota un gol, estas inconfundibles notas acompañan los festejos.

Las canciones elegidas por los otros anfitriones

El equipo de las Barras y las Estrellas eligió “Free Bird” de Lynyrd Skynyrd, aunque no se trata de la versión original, sino de una versión hecha por Moonlight.

Por otra parte, el equipo canadiense utiliza la canción “I dare you (Tasty)” de Jessie Reyes y Boi-1da. Se trata de una canción hecha específicamente para esta Copa del Mundo.

Otras canciones que suenan cuando se anota un gol

Francia: “One More Time” , de Daft Punk

, de Daft Punk Suiza: “Free from desire” , de Gala

, de Gala Australia: “Thunderstruck” , de AC/DC

, de AC/DC Alemania: “Major Tom” , de Peter Schilling

, de Peter Schilling Escocia: “500 Miles” , de The Proclaimers

, de The Proclaimers Argentina: “Matador” , de Onda Sabanera

, de Onda Sabanera Portugal: “Portugal 2026 World Cup Song” , de Modo Phonk 2026

, de Modo Phonk 2026 Corea del Sur: “Jump” , de BLACKPINK

, de BLACKPINK Curazao: “The Blue Wave” , de Jeon

, de Jeon Japón: “Syouri-No Emi-Wo Kimi-To” , de UKASUKA-G

, de UKASUKA-G Colombia: “El ritmo que nos une” , de Ryan Castro y SOG

, de Ryan Castro y SOG Brasil: “Bate no Peito”, de Papatinho, LUDMILLA, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa, Veigh, Fome de Música

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