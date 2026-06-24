Oficial: ¿A qué hora es el partido de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Luego de la victoria ante el combinado de Corea de Sur, la Selección Mexicana de Javier Aguirre aseguró su boleto para los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, serie que incluso ya cuenta con la hora oficial del partido de México a pesar de que aún no tiene rival definido.

Es por ello que a continuación en adn Noticias, con la finalidad de que puedas ir preparando tu reunión con amigos y familia, te daremos a conocer a qué hora es y en dónde se jugará el partido de México en la primera ronda de eliminación directa de la Copa del Mundo.

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¿A qué hora será el juego de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026?

De acuerdo con la información oficial emitida por la misma FIFA, la hora en la que se disputará el juego de México en la ronda de dieciseisavos de final será a las 19:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Con la victoria de la Selección Mexicana ante Corea del Sur, también se confirmó que el combinado nacional estará disputando su próximo compromiso de eliminación directa en la cancha del Estadio Ciudad de México, esto con rival aún por conocer de manera oficial.

Posibles rivales de México en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Es importante mencionar que son hasta cinco opciones diferentes de rivales a los que se podría enfrentar la Selección Azteca dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo cual México podría chocar ante los siguientes rivales de los grupos C, E, F, H o I:

Escocia o Brasil (grupo C)

Ecuador o Costa de Marfil (grupo E)

Japón, Países Bajos o Suecia (grupo F)

Uruguay o Cabo Verde (grupo H)

Senegal o Irak (grupo I)

Vale la pena resaltar que por mera matemática, se podrían descartar a las selecciones de Senegal, Irak y Ecuador como rivales del Tricolor, sin embargo, todo se podría mover con la última jornada.

Selecciones que ya avanzaron a dieciseisavos de final del Mundial 2026

Hasta el momento, las únicas selecciones que ya avanzaron a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ son:

México

EUA

Alemania

Canadá

Suiza

Argentina

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