Terremoto de 7.4 de magnitud sacudió a Colombia hoy 10 de agosto

Un terremoto de 7.4 de magnitud sacudió a San José del Palmar, en Chocó, Colombia, durante las primeras horas de este lunes 10 de agosto, de acuerdo al Servicio Geológico Colombiano.

El epicentro se encuentra a 280 kilómetros del oeste de Bogotá, la capital del país sudamericano, alrededor de las 07:34 horas (06:34 horas, tiempo del centro de México).

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

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Se ajustó magnitud del Terremoto en Colombia

Durante un primer momento se informó que el sismo era de 6.6 de magnitud; sin embargo, se ajustó y se estableció en 7.4; mientras tanto, a las 08:08 (07:08 horas tiempo de México), se presentó una réplica de 4.6 de magnitud en Nóvita, en el departamento de Chocó.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Cali y Medellín, en donde se tuvo que evacuar áreas públicas.

Fue en los departamentos de Chocó y Manizales donde se vivieron las principales afectaciones tras el fuerte sismo que despertó al país sudamericano.

🚨 GRAVES AFECTACIONES TRAS EL FUERTE SISMO



El fuerte temblor que sacudió a Colombia deja, preliminarmente, graves afectaciones en Quibdó, Chocó, donde se reportan varias edificaciones destruidas y estructuras que habrían colapsado. pic.twitter.com/TWU1N5MRk9 — En Otro Ángulo (@enotroangulo) August 10, 2026

Gobernadora de Chocó reporta heridos tras terremoto

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, detalló en su cuenta de X que tras el movimiento telúrico todo el territorio se encuentra preocupado por las réplicas, debido a que hay heridos y graves daños.

Sismo provoca colapso en la Catedral de Manizales

El fuerte movimiento provocó que la cúpula de la Catedral de Manizales colapsara, lo cual quedó evidenciado en varios videos que ya son virales en redes sociales.

#SISMO. Tras el fuerte temblor de magnitud 6.6 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió a varias regiones de Colombia, dejando a Manizales como una de las ciudades más afectadas, donde la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsó tras el movimiento telúrico pic.twitter.com/5XDOW76y55 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

Ciudadanos no han parado de compartir cómo edificios e infraestructura pública sufrieron daños, mientras las autoridades piden a la población seguir indicaciones de seguridad para que no haya perdidas humanas.

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