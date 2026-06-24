Modelo fue encontrada muerta en un departamento en Bogotá; las escalofriantes claves del caso

El feminicidio de Natalia Villalba conmocionó a Colombia por lo escalofriante del caso. La modelo e influencer de 37 años fue hallada en el interior de una maleta que se encontraba en su departamento en Bogotá. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué le pasó a Natalia Villalba?

El pasado 22 de junio, autoridades de Bogotá realizaron un macabro hallazgo, mientras buscaban a la influencer Natalia Villalba, quien había sido reportada como desaparecida, luego de que su familia perdiera comunicación con ella.

Las autoridades rastrearon a la joven influencer hasta un departamento ubicado en el sector de El Chicó, en la localidad de Chapinero, en Bogotá. En la regadera del departamento hallaron una maleta y, en su interior, se encontraba el cuerpo sin vida de Natalia Villalba.

Natalia Villalba Angarita fue as3sinada y embalada en una maleta, como si se tratara de una cosa, algo que se puede desechar.



Bogotá, b/Chicó Norte. Calle 95. Edificio Morph, apartamento 702.



Natalia Villalba Angarita llegó el 3 de junio. Reservó una habitación de alojamiento… pic.twitter.com/MQCM7g3jqm — Alex Quiñones .•. (@aqmoncaleanowtr) June 24, 2026

Hasta el momento,los principales sospechosos son dos hombres; uno de origen británico, que habría ingresado al departamento el pasado 17 de junio y permaneció ahí durante aproximadamente tres horas.

Asimismo, entre el 3 y el 7 de junio ingresó al departamento un individuo estadunidense que estuvo ahí durante esos cuatro días.

Las autoridades buscan a estos dos individuo y están tratando de localizar el celular de la influencer que no fue localizado en su departamento. Este dispositivo es indispensable para la investigación, ya que podrá contener información relevante para la resolución del caso.

¿Quién era Natalia Villalba?

Natalia Villalba Angarita era una modelo e influencer de 37 años originaria de Cucuta. La creadora de contenido gozaba de compartir contenido de vida y estilo en sus redes sociales.

La modelo se encontraba en un departamento de hospedaje temporal que podía reservarse en línea. Natalia Villalba ingresó el 3 de junio y pensaba permanecer en este lugar hasta el domingo 21 de junio. Sin embargo, fue hasta el 22 de junio cuando el personal de limpieza halló el cuerpo sin vida de la famosa.

De acuerdo con el testimonio de su madre, la joven no tenía un pareja sentimental actualmente.

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