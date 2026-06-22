Muere joven actriz de telenovelas de forma repentina; investigan relación con la mordedura de un mono

Una querida actriz de telenovelas turcas, Ece Irtem, perdió la vida de forma repentina, lo que causó conmoción entre sus seguidores. La actriz de sólo 35 años de edad habría fallecido supuestamente tras sufrir un infarto; sin embargo, una mordedura de mono que había sufrido recientemente sembró dudas.

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¿De qué murió la actriz de telenovela Ece İrtem?

De acuerdo con lo informado, la actriz de telenovelas Ece İrtem falleció solo un día después de su cumpleaños 35, tras sufrir un infarto. De acuerdo con su abogado la actriz no acudió a un festejo que le habían organizado sus amigos, ya que había presentado fuertes malestares estomacales.

La joven prefirió salir a comer con su madre a un restaurante y a caminar. Por la noche se fue a dormir tras tomar un medicamento, supuestamente antidepresivos. Por la mañana, su madre la encontró inconsciente en su cama .

No obstante, el abogado de la familia solicitó a las autoridades que examinen si una mordedura de un mono le pudo haber desencadenado complicaciones de salud a la actriz.

¿Cuándo y dónde mordió un mono a la actriz Ece İrtem?

De acuerdo con el representante legal de la querida actriz de telenovelas habría viajado recientemente a Tailandia donde sufrió el ataque de un mono. El animal logró morder el brazo de la actriz y le provocó tres lesiones.

Tras la repentina muerte de la famosa,el abogado de la familia presentó una solicitud ante la Fiscalía para que la autopsia evalúe los daños que pudieron ocasionar estas heridas.

Familiares de la joven actriz confirmaron que, luego de regresar de su viaje, Ece İrtem presentó malestares físicos como dolor de estómago y debilidad.

Por lo pronto, las autoridades turcas están a la espera de los resultados de la autopsia para conocer cuál fue la verdadera causa de la muerte de la famosa.

¿Qué enfermedades puede causar la mordedura de un mono?

La mordedura de un mono es una lesión que se debe atender de inmediato, pues puede ocasionar infecciones graves, ya que estos animales pueden transmitir virus, bacterias y parásitos muy peligrosos. Algunas de las enfermedades que puede provocar la mordedura de un mono son:

Virus del Herpes

Rabia

Viruela símica

Otras infecciones

Por esta razón, si sufres la mordedura de un mono es necesario acudir de inmediato a recibir atención médica.

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