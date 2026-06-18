Laura Cadena: Los hechos clave del feminicidio de la madre en Coahuila; investigan a su hijo

El feminicidio de Laura Cadena, una joven madre de 43 años, causó conmoción en la comunidad fronteriza de Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila. Las autoridades indicaron que el principal sospechoso del asesinato sería su propio hijo. Te contamos los detalles de este lamentable caso.

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Cronología del feminicidio de Laura Cadena en Coahuila

Durante la tarde del domingo 15 de junio, Laura Cadena se encontraba en su casa ubicada sobre la calle Campeche, en la colonia Atilano Barrera en Ciudad Acuña. Al parecer, la mujer se encontraba en compañía de su hijo Salvador “N”, de 23 años de edad.

@crimenesescritos21 Laura Cadena de 43 años, fue asesinada a puñaladas presuntamente por su hijo en Ciudad Acuña, Coahuila México, según La Fiscalía General del Estado. Los hechos ocurrieron ayer domingo 14 de junio de 2026, en su domicilio en la colonia Atilano Barrera, informaron autoridades locales. Según los primeros reportes oficiales, madre e hijo discutieron al interior del domicilio, El presunto agresor se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica cuando privó de la vida a la víctima de forma violent@.⚖️ #LauraCadena #Coahuila #mexico #salvadorchavezcadena #Noticias ♬ Donde Estara Mi Primavera - Myriam Hernandez

De pronto se suscitó una discusión entre ellos y el joven agredió a su madre con un arma blanca, provocándole tres lesiones. Según los reportes de las autoridades, una de ellas resultó en el cuello, lo que habría provocado la muerte de la joven madre.

De manera extraoficial, se dice que el joven pudo haber estado bajo la influencia de algún estupefaciente. No obstante, hasta el momento, ninguna autoridad de Coahuila ha confirmado esta versión.

¿Qué le pasó al hijo de Laura Cadena?

Una llamada de emergencia alertó a los elementos de seguridad municipal, quienes acudieron de inmediato al domicilio donde desafortunadamente encontraron el cuerpo sin vida de Laura Cadena. Por lo que, solicitaron el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Zona Norte II para iniciar las diligencias correspondientes.

Salvador “N” fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes integran la carpeta de investigación para esclarecer el feminicidio de la joven madre en Coahuila.

Se sabe que Salvador “N” contaba con antecedentes de violencia, tras haber golpeado a su exnovia, quien denunció en reds sociales que el joven la había empujado por las escaleras, golpeó y asfixió. Los hechos habrían ocurrido el 10 de mayo de 2024.

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