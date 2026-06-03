Michelle Itzayana: Hallan sin vida a la estudiante de la UAEM que salió por una cartulina

Michelle Itzayana, la estudiante de la UAEM desaparecida fue hallada sin vida en una reserva ecológica de Tepoztlán, según confirma la Fiscalía de Morelos, este miércoles 3 de junio.

La joven llevaba una semana desaparecida, luego de salir de su casa en el municipio de Yautepec, Morelos, para comprar una cartulina.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado ayer en las inmediaciones de Tepoztlán, se logró establecer que corresponde a Michelle Itzayana.



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Fiscalía de Morelos confirma que encontró un cuerpo de Michelle Itzayana

La Fiscalía General del Estado de Morelos dio a conocer que tras realizar los estudios periciales al cuerpo sin vida localizado en la tarde del martes 3 de junio en una reserva ecológica de Tepoztlán, corresponde a la estudiante de la UAEM, Michelle Itzayana, de 15 años de edad.

Las autoridades confirman que la determinación se dio luego de que se practicarán exámenes de genética e identificación humana. Asimismo, los familiares realizaron el reconocimiento de prendas y pertenencias de la víctima.

Tras identificar el cuerpo de la estudiante, las autoridades de la entidad reiteraron su compromiso de continuar con la investigación con perspectiva de género para determinra las causas del deceso de Michelle Itzayana.

¿Qué le pasó a Michelle Itzayana, estudiante de la UAEM?

Como cualquier estudiante de la UAEM, Michelle Itzayana salió de su domicilio en el municipio de Yautepec para comprar material en una papelería. No obstante, la joven, que era hija de Yessica Calderón Segura, profesora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), nunca regresó.

Tras perder comunicación con ella, sus familiares dieron aviso a las autoridades, quienes activaron un protocolo de búsqueda, que finalizó con el hallazgo del cuerpo sin vida de la estudiante.

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