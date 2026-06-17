Walmart lanza a precio de regalo la pantalla Samsung Business TV BEFX-H de 65 pulgadas 2026 con HDR10+ y plan a 12 meses sin intereses

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de pantallas profesionales Samsung Smart Signage. La Pantalla Samsung Business TV BEFX-H Crystal UHD 4K de 65 pulgadas, modelo LH65BEFHVGFXZX —diseñada para uso comercial en hoteles, restaurantes, comercios y oficinas, no para sala de casa— se encuentra disponible en el retailer a $13,499 pesos.

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El esquema de pagos contempla hasta 12 meses sin intereses de $1,124.92 pesos con tarjetas de crédito participantes, una mensualidad que se acomoda al presupuesto operativo de pequeños y medianos negocios mexicanos. Walmart ofrece también las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional para productos electrónicos de gran formato.

Qué es la nueva línea Samsung Business TV BEFX-H 2026

El Samsung BEFX-H es uno de los modelos más recientes de la línea Smart Signage del catálogo Samsung Business 2026, línea profesional separada de los televisores Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED de consumo doméstico. La diferencia técnica frente a la línea BE-T H y BEA-H se concentra en cinco áreas: soporte HDR10+ Pro en lugar de HDR10 estándar, Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung, Knox Security con PlayLock anti-piratería, plataforma Samsung VXT Serie S para gestión empresarial avanzada y compatibilidad con SmartThings Pro. Es importante señalar este punto desde el inicio: este modelo no incluye Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ni Apple TV+ preinstalados de fábrica como aplicaciones nativas, y no funciona como un Smart TV de uso doméstico equivalente.

Pantalla Samsung 65 pulgadas Crystal UHD en Walmart Rendimiento de grado comercial con ciclo de operación certificado de 16 horas al día, 7 días a la semana. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México Business para el modelo LH65BEFHVGFXZX:

Pantalla: Crystal UHD 4K LED de 65 pulgadas con bisel delgado de tres lados para integración natural en entornos comerciales.

Crystal UHD 4K LED de 65 pulgadas con bisel delgado de tres lados para integración natural en entornos comerciales. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: Crystal Processor 4K con escalado inteligente que convierte contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K.

con escalado inteligente que convierte contenido HD y FHD a calidad cercana al 4K. HDR: HDR10+ —escalón superior al HDR10 estándar de la línea BE-T H— con mayor rango dinámico y soporte para contenido publicitario con detalle.

—escalón superior al HDR10 estándar de la línea BE-T H— con mayor rango dinámico y soporte para contenido publicitario con detalle. Audio: sistema de 20W estéreo con Q-Symphony para sincronización con barras de sonido Samsung y soporte para Bluetooth Audio.

sistema de 20W estéreo con para sincronización con barras de sonido Samsung y soporte para Bluetooth Audio. Operación: 16 horas al día, 7 días por semana (16/7), diseñada para uso continuo en negocios sin riesgo de degradación acelerada del panel.

(16/7), diseñada para uso continuo en negocios sin riesgo de degradación acelerada del panel. Sistema operativo: Tizen Smart TV Business con app integradas (no la versión consumer One UI Tizen de los televisores domésticos Samsung).

Tizen Smart TV Business con app integradas (no la versión consumer One UI Tizen de los televisores domésticos Samsung). Seguridad: Knox Security con sistema PlayLock anti-piratería que protege el contenido reproducido contra duplicación no autorizada y manipulación de archivos.

con sistema que protege el contenido reproducido contra duplicación no autorizada y manipulación de archivos. Plataforma de gestión: Samsung VXT Serie S (sistema de gestión de visualización profesional) para administrar múltiples pantallas, programar contenido y monitorear el funcionamiento desde un panel centralizado.

(sistema de gestión de visualización profesional) para administrar múltiples pantallas, programar contenido y monitorear el funcionamiento desde un panel centralizado. App Samsung Business TV: disponible para Android e iOS, permite gestionar y controlar contenido publicitario de forma remota desde celular o tablet, programar listas de reproducción, administrar la pantalla desde fuera del local y crear contenido personalizado con plantillas prediseñadas para distintos giros de negocio.

disponible para Android e iOS, permite gestionar y controlar contenido publicitario de forma remota desde celular o tablet, programar listas de reproducción, administrar la pantalla desde fuera del local y crear contenido personalizado con plantillas prediseñadas para distintos giros de negocio. Conectividad: 3 puertos HDMI , 1 puerto USB, Ethernet LAN, WiFi 5 y Bluetooth 5.3 para gestión remota desde la app Business TV.

, 1 puerto USB, Ethernet LAN, para gestión remota desde la app Business TV. Compatibilidad con SmartThings Pro: integración con ecosistema Samsung empresarial para hogares inteligentes y negocios conectados.

integración con ecosistema Samsung empresarial para hogares inteligentes y negocios conectados. Funciones inteligentes: navegador web, control remoto móvil, duplicación de pantalla.

navegador web, control remoto móvil, duplicación de pantalla. Diseño: marco delgado en tres lados con acabado negro elegante, dimensiones 163.9 cm de ancho aproximadamente.

marco delgado en tres lados con acabado negro elegante, dimensiones 163.9 cm de ancho aproximadamente. Consumo energético: 160 W (eficiencia optimizada para operación continua).

160 W (eficiencia optimizada para operación continua). Garantía oficial Samsung: para uso comercial.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en productos electrónicos de gran formato. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo. Por las dimensiones del empaque (más de 1.45 metros de ancho para una pantalla de 65 pulgadas) y por tratarse de equipamiento profesional, conviene coordinar el servicio de instalación a domicilio o en el local comercial; la instalación no está incluida en el precio del producto y debe contratarse por separado con un técnico certificado Samsung México o con servicios profesionales de instalación. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye garantía oficial Samsung México para uso comercial que cubre defectos de fábrica y panel, específicamente diseñada para uso continuo en negocios. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. La garantía de productos Business TV de Samsung es distinta a la de televisores Smart TV consumer (cubre operación continua 16/7 en lugar de uso doméstico ocasional). Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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