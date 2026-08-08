Fortnite vuelve a iPhone en este país latinoamericano tras acuerdo oficial con Apple en 2026

Epic Games confirmó oficialmente el regreso de Fortnite a iPhone exclusivamente en Brasil, poniendo fin al bloqueo del videojuego más popular del segmento battle royale en el ecosistema Apple sudamericano que databa de 2020. La disponibilidad se activó mediante la Epic Games Store descargable directamente desde la página web oficial, tras los cambios regulatorios que Apple aplicó en junio a las reglas de su App Store brasileña para cumplir con requerimientos de las autoridades locales que exigen soporte para tiendas de aplicaciones alternativas dentro del sistema operativo iOS.

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Qué juegos están disponibles y cómo funciona la descarga de Fortnite en Brasil

Los usuarios brasileños con iPhone pueden acceder actualmente a Fortnite y Rocket League Sideswipe —los únicos títulos disponibles al momento del anuncio— mediante el proceso de instalación de la Epic Games Store. La distribución no ocurre a través de la App Store de Apple, sino directamente desde la página web oficial de Epic Games con descarga posterior al iPhone. Los jugadores brasileños que descarguen Fortnite mediante Epic Games Store pueden acceder a un beneficio exclusivo: reembolso del 20 por ciento en Epic Rewards por sus compras dentro del juego, bonificación que no está disponible para quienes descarguen la versión de Fortnite alojada en la App Store de Brasil.

Fortnite (Fortnite)

Epic Games publicó una denuncia detallada sobre las restricciones que Apple impone al proceso de instalación de tiendas de aplicaciones terceras en Brasil. Según la desarrolladora, Apple exige hasta nueve pasos para completar la instalación de la Epic Games Store en Brasil más pantallas adicionales que advierten a los usuarios sobre los supuestos riesgos de descargar aplicaciones fuera de la App Store oficial. Epic considera que estas medidas están diseñadas específicamente para desanimar a los usuarios a instalar tiendas alternativas dentro del ecosistema iOS.

La empresa aportó una cifra crítica dentro del reporte oficial: el 60 por ciento de los jugadores abandona el proceso de instalación durante los intentos de instalar Epic Games Store en Brasil según monitoreo interno de Epic Games. Como contexto comparativo, Epic señaló que en la Unión Europea Apple redujo el proceso de 15 a 6 pasos tras las presiones regulatorias que ejercieron las autoridades comunitarias, mientras que en Brasil el proceso mantiene los 9 pasos actuales.

Qué pasa con Fortnite en el resto de Latinoamérica y en México

Brasil es el único país latinoamericano donde Fortnite regresó oficialmente al iPhone mediante Epic Games Store. En México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y el resto de países hispanohablantes de la región, Fortnite continúa sin estar disponible para dispositivos iPhone con iOS estándar, manteniendo el bloqueo aplicado desde agosto de 2020 tras el conflicto Apple-Epic Games sobre comisiones de la App Store.

Los jugadores mexicanos con iPhone que deseen acceder a Fortnite actualmente tienen tres alternativas oficiales:

Jugar Fortnite vía Xbox Cloud Gaming : el servicio de streaming de Microsoft permite ejecutar Fortnite en iPhone mediante Safari o navegador compatible sin descargar la aplicación al dispositivo.

: el servicio de streaming de Microsoft permite ejecutar Fortnite en iPhone mediante Safari o navegador compatible sin descargar la aplicación al dispositivo. Jugar Fortnite vía GeForce NOW : el servicio de NVIDIA ofrece opción similar mediante navegador web para audiencia con conexión estable a internet.

: el servicio de NVIDIA ofrece opción similar mediante navegador web para audiencia con conexión estable a internet. Considerar dispositivos alternativos: dispositivos Android + PlayStation 5 + Xbox Series X + Nintendo Switch + PC gaming mantienen acceso directo al juego sin restricciones regionales.

Es importante mencionar que no hay confirmación oficial de Epic Games ni de Apple sobre una eventual expansión del acuerdo brasileño a México ni al resto de Latinoamérica. La disponibilidad actual está exclusivamente atada a los cambios regulatorios específicos que las autoridades brasileñas exigieron a Apple durante 2026, patrón regulatorio que no se ha replicado hasta el momento en el resto del continente sudamericano ni en México.

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