Tu pantalla tiene un puerto que nunca usaste y no lo sabes: con este truco todo funcionará mejor en tu Smart TV

Si revisas la parte trasera de tu pantalla encontrarás que tiene varios puertos: diferentes HDMI, entradas USB, el adaptador de antena, el jack de 3.5 mm y, generalmente, una toma Ethernet. Muchos conectan su pantalla a internet a través de wifi por comodidad, sin saber que ese cable de red puede marcar una diferencia real en la experiencia de streaming y juego en línea.

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¿Cuándo conviene conectar la pantalla a internet por cable?

En ocasiones, conectar la pantalla a internet por medio de un cable es la mejor decisión. Una de esas situaciones ocurre cuando el router está cerca de la TV. Si la distancia entre la pantalla y el router es de aproximadamente dos metros, tender un cable es sencillo y garantiza una transferencia más estable y veloz sin esfuerzo adicional.

Usar este puerto de la Smart TV también es útil cuando el wifi llega con problemas. Contenidos que tardan en cargar, actualizaciones lentas, lags y pixelado durante la reproducción son señales de mala cobertura. Puede deberse a obstáculos o interferencias entre el router y el televisor. En ese caso el cable es una garantía, siempre que la distancia lo permita.

Conectar la pantalla a internet por cable es de utilidad cuando la tarjeta wifi del televisor no rinde bien. Esto ocurre especialmente en Smart TV de gama de entrada. Si otros dispositivos cercanos se conectan sin problemas pero el televisor experimenta cortes y pixelado, puede deberse a que las antenas internas del televisor interfieran con el rendimiento del adaptador wifi. El cable resuelve el problema de raíz.

Los modelos más recientes de gama alta incluyen un puerto Gigabit que supera los 100 Mbps estándar. Para reproducir contenido en 4K solo se necesitan 25 Mbps, pero el margen extra es útil para descargas rápidas, actualizaciones y servidores multimedia con archivos de gran peso. Si el televisor tiene ese puerto, aprovecharlo tiene sentido.

La Smart TV es uno de los dispositivos del hogar que más demanda la conexión a internet por el uso de streaming y juego en línea. (scyther5/Getty Images)

¿Por qué la Smart TV es uno de los dispositivos que más internet consume en casa?

La Smart TV es uno de los dispositivos del hogar que más demanda la conexión a internet, especialmente por el uso de plataformas de streaming y, si hay una consola conectada, por el juego en línea.

Por eso la calidad y estabilidad de su conexión tiene un impacto directo en la experiencia cotidiana, y el cable Ethernet, que ya está en la parte trasera de la mayoría de los modelos, es la forma más simple de garantizarla.

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