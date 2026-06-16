El error al conectar el cable HDMI que muchas personas cometen y no lo saben: este es el puerto correcto para no desperdiciar la mitad de tu pantalla

La mayoría de las personas conectan sus dispositivos al primer puerto HDMI disponible sin mirar qué dice la etiqueta. El problema es que la parte trasera de una pantalla moderna tiene varios tipos de puertos HDMI, y cada uno está pensado para un uso distinto. Usar el incorrecto puede significar que estés viendo una imagen sin HDR, sin 4K real o sin la tasa de refresco que tu dispositivo puede dar.

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¿Qué significa cada etiqueta en los puertos HDMI de tu pantalla?

Al revisar los puertos de tu pantalla encontrarás distintas denominaciones. Cada una indica para qué dispositivo es ideal:

HDMI estándar o HDMI 2.0: para dispositivos como Chromecast, Fire Stick, decodificadores de TV o cualquier dispositivo más antiguo. Soporta 4K hasta 60 Hz.

para dispositivos como Chromecast, Fire Stick, decodificadores de TV o cualquier dispositivo más antiguo. Soporta 4K hasta 60 Hz. ARC / eARC (Audio Return Channel): el puerto correcto para conectar una barra de sonido. eARC es la versión mejorada del estándar.

(Audio Return Channel): el puerto correcto para conectar una barra de sonido. eARC es la versión mejorada del estándar. HDMI 2.1, 2.2 o marcado como “4K 120Hz”: el puerto de mayor ancho de banda. Es el que debes usar si conectas una consola de última generación o un PC para gaming. Soporta hasta 8K y 120 Hz en el caso del 2.1, y hasta 4K a 480 Hz en el 2.2.

Los puertos HDMI suelen venir en modo estándar por defecto, lo que impide aprovechar HDR y otras funciones avanzadas. (Getty Images)

¿Qué más puedes configurar en los puertos HDMI para aprovechar mejor tu pantalla?

Los puertos HDMI suelen venir configurados en modo estándar, que prioriza la compatibilidad sobre la calidad. Esto implica que es posible que no estés aprovechando funciones como el HDR. En pantallas con Android TV la ruta es:

Ajustes

Canales y entradas

Entradas externas

Formato de señal HDMI.

En los puertos ARC y HDMI 2.1 aparecen además opciones como Dolby Vision y VRR para dispositivos con tasa de refresco variable.

A su vez, la mayoría de pantallas modernas permiten asignar un modo de imagen a cada puerto. Por ejemplo, activar el modo cine cuando se selecciona la entrada del reproductor Blu-ray, o el modo juego para la consola. Si el televisor tiene HDMI 2.1, el modo ALLM (Auto Low Latency Mode) activa el modo juego de forma automática al conectar la consola.

Por otro lado, CEC (Consumer Electronics Control) es el estándar que permite controlar varios dispositivos con un solo mando. Cada fabricante lo nombra distinto. Con CEC activado, la pantalla puede encenderse automáticamente al conectar una consola o un Chromecast, y se puede controlar el volumen o el apagado desde un solo control.

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