Walmart suma a su catálogo la pantalla Samsung Business TV de 55 pulgadas Crystal UHD 4K para hoteles, restaurantes y oficinas

Walmart sumó a su catálogo una propuesta dentro del segmento de pantallas profesionales Samsung Smart Signage. La Pantalla Samsung Business TV Crystal UHD 4K de 55 pulgadas, modelo BE55T-H —diseñada para uso comercial en hoteles, restaurantes, comercios y oficinas, no para sala de casa— se encuentra disponible en el retailer a $44,711.90 pesos.
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Walmart habilita las opciones habituales de pago: contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional para productos electrónicos de gran formato y la opción de Pickup para recoger en sucursal sin costo en tiendas con existencia.
Qué es una pantalla Samsung Business TV y en qué se diferencia de un televisor doméstico
El Samsung BE55T-H es un modelo de la línea Smart Signage del catálogo Samsung Business, línea profesional separada de los televisores Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED de consumo doméstico. La diferencia principal frente a un televisor Samsung tradicional para la sala de casa se concentra en cinco áreas: uso continuo 16/7, gestión remota de contenido publicitario, ausencia de aplicaciones de streaming preinstaladas, brillo optimizado para entornos comerciales y app dedicada para administradores de negocio. Es importante señalar este punto desde el inicio: este modelo no incluye Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ni Apple TV+ preinstalados de fábrica como aplicaciones nativas, y no funciona como un Smart TV de uso doméstico equivalente.
Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung Display Solutions y Samsung Caribbean para el modelo BE55T-H (LH55BETHLGFXGO):
- Pantalla: Crystal UHD 4K LED Edge de 55 pulgadas con bisel mínimo de tres lados para integración natural en entornos comerciales.
- Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).
- Procesador: Crystal Processor 4K para reproducción cromática con detalle.
- HDR: soporte HDR10 para contraste y profundidad de imagen en contenido publicitario y video.
- Brillo: 250 nits, calibrado específicamente para uso comercial en interiores con iluminación controlada (inferior al rango doméstico Samsung Crystal UHD U8000F que ronda los 350-400 nits, decisión deliberada para optimizar consumo energético en operación continua).
- Relación de contraste: 4,700:1.
- Tiempo de respuesta: 8 ms.
- Ángulo de visión: 178° horizontal y vertical.
- Operación: 16 horas al día, 7 días por semana, diseñada para uso continuo en negocios sin riesgo de degradación acelerada del panel.
- Sistema operativo: Tizen versión Business (no la versión consumer One UI Tizen de los televisores domésticos Samsung).
- Aplicaciones disponibles de fábrica: YouTube y navegador web. No incluye Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ni Apple TV+ como aplicaciones nativas preinstaladas —característica que la diferencia de un televisor consumer Samsung 55″ del mismo rango—.
- App Samsung Business TV: disponible para Android e iOS, permite gestionar y controlar contenido publicitario de forma remota desde celular o tablet, programar listas de reproducción, administrar la pantalla desde fuera del local y crear contenido personalizado con plantillas prediseñadas para distintos giros de negocio.
- Sintonizadores: DVB-T2 y analógico para transmisión de programas de TV abierta en establecimientos.
- Audio: sistema estéreo integrado de 20W para acompañar contenido publicitario y transmisiones.
- Conectividad: múltiples puertos HDMI, USB, Ethernet, WiFi y Bluetooth para gestión remota desde la app Business TV.
- Seguridad: código PIN configurable para proteger los ajustes de la pantalla frente a manipulación no autorizada.
- Funciones operativas: temporizador de encendido/apagado automático, plantillas de contenido prediseñadas, soporte VESA para montaje a pared.
- Garantía oficial Samsung: tres años para uso comercial, garantía más extensa que la de televisores consumer Samsung (un año estándar).
Forma de envío en Walmart y garantía del producto de Samsung
El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en productos electrónicos de gran formato. Por las dimensiones del empaque (más de 1.23 metros de ancho para una pantalla de 55 pulgadas) y por tratarse de equipamiento profesional, conviene coordinar el servicio de instalación a domicilio o en el local comercial; la instalación no está incluida en el precio del producto y debe contratarse por separado con un técnico certificado Samsung México o con servicios profesionales de instalación. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.
El equipo incluye tres años de garantía oficial Samsung México para uso comercial que cubre defectos de fábrica y panel, garantía más extensa que la de televisores Smart TV consumer (un año estándar) y específicamente diseñada para uso continuo en negocios. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. La garantía de productos Business TV de Samsung es distinta a la de televisores Smart TV consumer (cubre mayor número de horas de uso anual y operación continua). Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.
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