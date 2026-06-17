Walmart suma a su catálogo la pantalla Samsung Business TV de 55 pulgadas Crystal UHD 4K para hoteles, restaurantes y oficinas

Walmart sumó a su catálogo una propuesta dentro del segmento de pantallas profesionales Samsung Smart Signage. La Pantalla Samsung Business TV Crystal UHD 4K de 55 pulgadas, modelo BE55T-H —diseñada para uso comercial en hoteles, restaurantes, comercios y oficinas, no para sala de casa— se encuentra disponible en el retailer a $44,711.90 pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Walmart habilita las opciones habituales de pago: contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de financiamiento a meses sin intereses con bancos participantes según promoción vigente. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional para productos electrónicos de gran formato y la opción de Pickup para recoger en sucursal sin costo en tiendas con existencia.

Qué es una pantalla Samsung Business TV y en qué se diferencia de un televisor doméstico

El Samsung BE55T-H es un modelo de la línea Smart Signage del catálogo Samsung Business, línea profesional separada de los televisores Crystal UHD, QLED, Neo QLED y OLED de consumo doméstico. La diferencia principal frente a un televisor Samsung tradicional para la sala de casa se concentra en cinco áreas: uso continuo 16/7, gestión remota de contenido publicitario, ausencia de aplicaciones de streaming preinstaladas, brillo optimizado para entornos comerciales y app dedicada para administradores de negocio. Es importante señalar este punto desde el inicio: este modelo no incluye Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ni Apple TV+ preinstalados de fábrica como aplicaciones nativas, y no funciona como un Smart TV de uso doméstico equivalente.

SAMSUNG 55 pulgadas Commercial TV UHD en Walmart Tres años de garantía oficial para el producto. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung Display Solutions y Samsung Caribbean para el modelo BE55T-H (LH55BETHLGFXGO):

Pantalla: Crystal UHD 4K LED Edge de 55 pulgadas con bisel mínimo de tres lados para integración natural en entornos comerciales.

Crystal UHD 4K LED Edge de 55 pulgadas con bisel mínimo de tres lados para integración natural en entornos comerciales. Resolución: 3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos).

3,840 x 2,160 píxeles (4K UHD nativos). Procesador: Crystal Processor 4K para reproducción cromática con detalle.

Crystal Processor 4K para reproducción cromática con detalle. HDR: soporte HDR10 para contraste y profundidad de imagen en contenido publicitario y video.

soporte HDR10 para contraste y profundidad de imagen en contenido publicitario y video. Brillo: 250 nits , calibrado específicamente para uso comercial en interiores con iluminación controlada (inferior al rango doméstico Samsung Crystal UHD U8000F que ronda los 350-400 nits, decisión deliberada para optimizar consumo energético en operación continua).

, calibrado específicamente para uso comercial en interiores con iluminación controlada (inferior al rango doméstico Samsung Crystal UHD U8000F que ronda los 350-400 nits, decisión deliberada para optimizar consumo energético en operación continua). Relación de contraste: 4,700:1.

4,700:1. Tiempo de respuesta: 8 ms.

8 ms. Ángulo de visión: 178° horizontal y vertical.

178° horizontal y vertical. Operación: 16 horas al día, 7 días por semana , diseñada para uso continuo en negocios sin riesgo de degradación acelerada del panel.

, diseñada para uso continuo en negocios sin riesgo de degradación acelerada del panel. Sistema operativo: Tizen versión Business (no la versión consumer One UI Tizen de los televisores domésticos Samsung).

Tizen versión Business (no la versión consumer One UI Tizen de los televisores domésticos Samsung). Aplicaciones disponibles de fábrica: YouTube y navegador web. No incluye Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max ni Apple TV+ como aplicaciones nativas preinstaladas —característica que la diferencia de un televisor consumer Samsung 55″ del mismo rango—.

YouTube y navegador web. —característica que la diferencia de un televisor consumer Samsung 55″ del mismo rango—. App Samsung Business TV: disponible para Android e iOS, permite gestionar y controlar contenido publicitario de forma remota desde celular o tablet, programar listas de reproducción, administrar la pantalla desde fuera del local y crear contenido personalizado con plantillas prediseñadas para distintos giros de negocio.

disponible para Android e iOS, permite gestionar y controlar contenido publicitario de forma remota desde celular o tablet, programar listas de reproducción, administrar la pantalla desde fuera del local y crear contenido personalizado con plantillas prediseñadas para distintos giros de negocio. Sintonizadores: DVB-T2 y analógico para transmisión de programas de TV abierta en establecimientos.

DVB-T2 y analógico para transmisión de programas de TV abierta en establecimientos. Audio: sistema estéreo integrado de 20W para acompañar contenido publicitario y transmisiones.

sistema estéreo integrado de 20W para acompañar contenido publicitario y transmisiones. Conectividad: múltiples puertos HDMI, USB, Ethernet, WiFi y Bluetooth para gestión remota desde la app Business TV.

múltiples puertos HDMI, USB, Ethernet, WiFi y Bluetooth para gestión remota desde la app Business TV. Seguridad: código PIN configurable para proteger los ajustes de la pantalla frente a manipulación no autorizada.

código PIN configurable para proteger los ajustes de la pantalla frente a manipulación no autorizada. Funciones operativas: temporizador de encendido/apagado automático, plantillas de contenido prediseñadas, soporte VESA para montaje a pared.

temporizador de encendido/apagado automático, plantillas de contenido prediseñadas, soporte VESA para montaje a pared. Garantía oficial Samsung: tres años para uso comercial, garantía más extensa que la de televisores consumer Samsung (un año estándar).

Forma de envío en Walmart y garantía del producto de Samsung

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en productos electrónicos de gran formato. Por las dimensiones del empaque (más de 1.23 metros de ancho para una pantalla de 55 pulgadas) y por tratarse de equipamiento profesional, conviene coordinar el servicio de instalación a domicilio o en el local comercial; la instalación no está incluida en el precio del producto y debe contratarse por separado con un técnico certificado Samsung México o con servicios profesionales de instalación. El tiempo de entrega oscila entre 5 y 10 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye tres años de garantía oficial Samsung México para uso comercial que cubre defectos de fábrica y panel, garantía más extensa que la de televisores Smart TV consumer (un año estándar) y específicamente diseñada para uso continuo en negocios. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. La garantía de productos Business TV de Samsung es distinta a la de televisores Smart TV consumer (cubre mayor número de horas de uso anual y operación continua). Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.