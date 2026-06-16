Bodega Aurrera ofrece pantalla comercial Samsung de 65 pulgadas ideal para negocios con opción de 12 MSI

Bodega Aurrera tiene disponible la Samsung BED-H, una pantalla comercial LED de 65 pulgadas en color negro, diseñada para entornos de negocio. El modelo ofrece resolución 4K Ultra HD y altavoces integrados, lo que la convierte en una opción para señalización digital, salas de reuniones o espacios comerciales.

Si tienes un negocio y buscas una pantalla para publicitar tus productos, esta pantalla está disponible en hasta 12 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung comercial de 65 pulgadas en Bodega Aurrera y qué financiamiento ofrece?

La pantalla comercial Samsung BED-H de 65 pulgadas está disponible en Bodega Aurrera a un valor de $25,000 pesos. La plataforma de ventas ofrece opciones de financiamiento para poder comprar el dispositivo con pagos en diferido. Las alternativas disponibles son:

3 MSI de $8,333.33 al mes

de $8,333.33 al mes 6 MSI de $4,166.67 al mes

de $4,166.67 al mes 9 MSI de $2,777.78 al mes

de $2,777.78 al mes 12 MSI de $2,083.33 al mes

El producto cuenta con envío sin costo y devolución de hasta 30 días.

Tecnología Bodega Aurrera ofrece hasta 12 MSI a $2,083.33 mensuales para la pantalla Samsung comercial de 65 pulgadas. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla comercial Samsung de 65 pulgadas disponible en Bodega Aurrera?

Conforme a la descripción del producto en el sitio web oficial de Bodega Aurrera, la pantalla comercial Samsung de 65 pulgadas destaca por su alta definición, tecnología de visualización LED que garantiza colores vibrantes y un contraste mejorado gracias a la tecnología High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus).

Además, sus altavoces incorporados con potencia de 20 W y 2.0 canales de salida de audio la convierten en una buena alternativa para quienes buscan promocionar productos en su negocio. Asimismo, “la tecnología Motion Xcelerator mejora la fluidez de las imágenes en movimiento”, lo que hace a la pantalla una alternativa ideal para ver deportes y películas de acción.

Otras características técnicas de la Samsung BED-H Pantalla Comercial LED 65”:

Tecnología de pantalla: LED

LED Resolución: 4K UHD — 3,840 x 2,160 píxeles

4K UHD — 3,840 x 2,160 píxeles Tamaño: 65 pulgadas

65 pulgadas HDR: HDR10+ (High Dynamic Range)

HDR10+ (High Dynamic Range) Audio: altavoces integrados de 20 W, 2.0 canales

altavoces integrados de 20 W, 2.0 canales Tecnología de movimiento: Motion Xcelerator

Motion Xcelerator Relación de aspecto: 16:9

16:9 Color: negro

negro Dimensiones: 165 x 6 x 85 cm

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