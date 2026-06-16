Bodega Aurrera deja a precio de regalo la pantalla Philips de 65 pulgadas 4K UHD con Google TV, HDR10 y 12 MSI

Bodega Aurrera tiene en rebaja la pantalla Philips 65PUL7552/F8, una TV LED de 65 pulgadas con resolución 4K UHD y plataforma Google TV. El modelo integra Chromecast, Asistente de Google y compatibilidad con más de 5,000 aplicaciones en Google Play.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Philips de 65 pulgadas en Bodega Aurrera y qué financiamiento ofrece?

El precio actual de la pantalla Philips en Bodega Aurrera es de $8,490 pesos actualmente. El precio original era de $10,799 pesos, es decir que el ahorro es de $2,309 pesos.

La plataforma de venta online también ha puesto a disposición diversas opciones de financiamiento con diferentes tarjetas:

3 MSI: $2,830 al mes

$2,830 al mes 6 MSI: $1,415 al mes

$1,415 al mes 9 MSI: $943.33 al mes

$943.33 al mes 12 MSI: $707.50 al mes

$707.50 al mes 18 MSI: $471.67 al mes

$471.67 al mes 24 MSI: $353.75 al mes. Exclusivo con tarjeta BBVA

El producto es vendido y enviado directamente por Bodega Aurrera con devolución de hasta 30 días.

Pantalla Philips Características de la pantalla que está a la venta en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla Philips de 65 pulgadas disponible en Bodega Aurrera?

La pantalla Philips ofrece una experiencia de entretenimiento envolvente y personalizada. Estas son algunas de las características técnicas del dispositivo a la venta en Bodega Aurrera:

Tipo de panel: LED con retroiluminación directa

LED con retroiluminación directa Resolución: 4K UHD — 3,840 x 2,160 píxeles

4K UHD — 3,840 x 2,160 píxeles Tamaño: 65 pulgadas

65 pulgadas HDR: HDR10

HDR10 Brillo: 200 nits

200 nits Sistema operativo: Google TV

Google TV Asistente de voz: Google Assistant

Google Assistant Conectividad: Wi-Fi dual band (2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth, HDMI, Chromecast integrado

Wi-Fi dual band (2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth, HDMI, Chromecast integrado Funciones especiales: Find My Remote (localiza el control remoto), control antibacteriano

Find My Remote (localiza el control remoto), control antibacteriano Incluye: control remoto, guía rápida, póliza de garantía, baterías, bases de mesa y tornillos

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