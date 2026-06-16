Bodega Aurrera deja a precio de regalo la pantalla Philips de 65 pulgadas 4K UHD con Google TV, HDR10 y 12 MSI

Bodega Aurrera tiene en rebaja la pantalla Philips 65PUL7552/F8, una TV LED de 65 pulgadas con resolución 4K UHD y plataforma Google TV. El modelo integra Chromecast, Asistente de Google y compatibilidad con más de 5,000 aplicaciones en Google Play.
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¿Cuánto cuesta la pantalla Philips de 65 pulgadas en Bodega Aurrera y qué financiamiento ofrece?
El precio actual de la pantalla Philips en Bodega Aurrera es de $8,490 pesos actualmente. El precio original era de $10,799 pesos, es decir que el ahorro es de $2,309 pesos.
La plataforma de venta online también ha puesto a disposición diversas opciones de financiamiento con diferentes tarjetas:
- 3 MSI: $2,830 al mes
- 6 MSI: $1,415 al mes
- 9 MSI: $943.33 al mes
- 12 MSI: $707.50 al mes
- 18 MSI: $471.67 al mes
- 24 MSI: $353.75 al mes. Exclusivo con tarjeta BBVA
El producto es vendido y enviado directamente por Bodega Aurrera con devolución de hasta 30 días.
¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla Philips de 65 pulgadas disponible en Bodega Aurrera?
La pantalla Philips ofrece una experiencia de entretenimiento envolvente y personalizada. Estas son algunas de las características técnicas del dispositivo a la venta en Bodega Aurrera:
- Tipo de panel: LED con retroiluminación directa
- Resolución: 4K UHD — 3,840 x 2,160 píxeles
- Tamaño: 65 pulgadas
- HDR: HDR10
- Brillo: 200 nits
- Sistema operativo: Google TV
- Asistente de voz: Google Assistant
- Conectividad: Wi-Fi dual band (2.4 GHz y 5 GHz), Bluetooth, HDMI, Chromecast integrado
- Funciones especiales: Find My Remote (localiza el control remoto), control antibacteriano
- Incluye: control remoto, guía rápida, póliza de garantía, baterías, bases de mesa y tornillos
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