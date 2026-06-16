Walmart remata la pantalla Daewoo DAW40R Smart TV LED de 40 pulgadas con Roku TV

Walmart tiene en rebaja la pantalla Daewoo DAW40R, una Smart TV LED de 40 pulgadas con plataforma Roku TV integrada. El modelo da acceso a plataformas de streaming como Netflix, YouTube y Prime Video, todo desde un solo control remoto o a través de la app Roku.

La retroiluminación LED y conectividad Wi-Fi de este dispositivo lo hacen una opción práctica para sala o recámara. Actualmente se encuentra con descuento y en hasta 24 meses sin intereses (MSI).

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¿Cuánto cuesta la Daewoo DAW40R en Walmart y qué opciones de financiamiento hay?

El precio actual de la pantalla Daewoo DAW40R en rebaja en Walmart es de $3,290 pesos. Frente al precio original —que era de $6,799 pesos— el ahorro es de $3,509 pesos.

Asimismo, Walmart ofrece opciones de pago en diferido. Las opciones de financiamiento disponibles con diferentes tarjetas son:

3 MSI: $1,096.67 al mes

$1,096.67 al mes 6 MSI: $548.33 al mes

$548.33 al mes 9 MSI: $365.56 al mes

$365.56 al mes 12 MSI: $274.17 al mes

$274.17 al mes 18 MSI: $182.78 al mes

Además, con tarjeta BBVA existen otras opciones de mensualidades sin interés:

20 MSI: $164.50 al mes

$164.50 al mes 24 MSI: $137.08 al mes

El producto es vendido y enviado directamente por Walmart con devolución de hasta 30 días.

Pantalla en rebaja Especificaciones técnicas de la TV Daewoo 40 Pulgadas Full HD Smart TV LED DAW40R. (Walmart)

¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla Daewoo DAW40R disponible en Walmart?

La pantalla Daewoo DAW40R disponible con precio de rebaja en Walmart tiene sistema Roku TV integrado, que permite acceder de manera rápida y fácil a plataformas como Netflix, YouTube y Prime Video desde el control remoto o a través de la app en tu móvil.

Otras características técnicas destacadas del modelo de pantalla DAW40R:

Tecnología de pantalla : LED con retroiluminación

LED con retroiluminación Resolución: 1,366 x 768 píxeles

1,366 x 768 píxeles Tamaño: 40 pulgadas

40 pulgadas Plataforma Smart TV: Roku TV

Roku TV Conectividad: Wi-Fi, 1 puerto HDMI

Wi-Fi, 1 puerto HDMI Control remoto: incluido

incluido Dimensiones: 91.50 x 8.60 x 51.50 cm

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