Los cambios en tu Roku en la TV tras la venta de la aplicación por 22 mil mdd

Fox compró Roku en una operación de compraventa en efectivo y acciones valorada en unos 22 mil millones de dólares, por lo que aquí te compartimos cuáles serán los cambios en tu aplicación de TV.

El acuerdo otorga a Fox acceso a los más de 100 millones de hogares que utilizan la plataforma de Roku, lo que podría ayudar a la compañía de medios, que depende en gran medida de la televisión por cable, a construir una audiencia digital más amplia, segmentar mejor sus anuncios y reducir su dependencia de la distribución tradicional

¿Cuáles son los cambios en Roku tras su venta?

Actualmente Roku es un distribuidor de contenido que ofrece aplicaciones de streaming de competidores de Fox como Paramount, NBCUniversal y otros; pero se desconoce si este acuerdo tendrá repercusiones sobre estas marcas.

Pero los primeros avances indican que Fox ​​apuesta por que la plataforma de streaming fortalezca su negocio publicitario y amplíe el alcance online de su contenido deportivo y informativo.

Otro cambio que genera expectaiva es que Fox es productor de programación deportiva y de noticias y licencia su contenido a operadores de televisión de pago como Comcast y YouTube TV, que compiten con plataformas gratuitas como Roku, se desconoce si habrá cambios.

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La fusión de estas empresas “ayudará a definir el futuro de la televisión en Estados Unidos y en muchos otros mercados del mundo”, dijo el director ejecutivo Lachlan Murdoch.

Según el acuerdo, los inversores de Roku recibirán 96 dólares en efectivo y aproximadamente 0,97 acciones de clase A de Fox por cada acción que posean, lo que valora la oferta en 160 dólares por acción.

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