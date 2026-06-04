Paco Rodríguez, experto en tecnología: “Si quieres una pantalla de más de 83 pulgadas, tienes que apostar sí o sí por esta tecnología”

El mercado de pantallas ofrece tantas opciones que elegir bien puede resultar más difícil que el propio uso de la tv. Paco Rodríguez, experto en tecnología del sitio Xataka Home, explica los factores clave para no equivocarse y desvela por qué el tamaño que buscas puede determinar la tecnología antes de que revises cualquier otra especificación.

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¿OLED o LCD: qué tecnología de pantalla conviene según el tamaño y presupuesto?

La primera decisión al comprar una pantalla es el tipo de panel. Los modelos OLED ofrecen negros más puros, mayor contraste, colores más llamativos y mejores ángulos de visualización. Esta es la opción preferida para quien busca una experiencia cinematográfica.

Por otro lado, los LCD, en general más económicos, han evolucionado con tecnologías como Full Array que les permiten competir con el OLED en reproducción de negros.

Rodríguez aclara que términos como QLED o Nanocell son “mero marketing de cada fabricante” para nombrar variantes de LCD con mejora de color mediante nanocristales, no una tecnología distinta.

Pero el tamaño también condiciona la elección de qué tecnología preferir. "Si queremos más de 83 pulgadas o menos de 48 pulgadas tendremos que apostar sí o sí por LCD“, señala el experto. Esto se debe a que el OLED solo está disponible en una franja de diagonales intermedias.

TV OLED La elección entre una pantalla OLED dependerá directamente de tus necesidades y del tipo de contenido que consumas. (Reuters)

¿Qué más hay que revisar al comprar una pantalla, según el experto?

Más allá del panel, el experto destaca cuatro factores que marcan la diferencia de una pantalla según el uso:

HDR

Conectividad

Sonido

Sistema operativo

La conclusión del experto es clara: antes de hacer la compra, conviene definir el tamaño que se necesita, porque eso ya reduce a la mitad las opciones disponibles.

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