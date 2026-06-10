La pantalla Samsung S95H ya no es la mejor de la marca y casi nadie lo sabe en México: “Este nuevo modelo vino a ocupar el escalón superior”

La estructura de la gama OLED de Samsung acaba de cambiar y el cambio es de fondo. Durante años, la línea S95 se mantuvo como la referencia premium del catálogo OLED de la marca: primero con la S95C, después con la S95D y finalmente con la S95F del año pasado. Para 2026, sin embargo, esa secuencia se rompe. Samsung presentó en el CES 2026 de Las Vegas —celebrado a inicios de enero— una gama OLED de cuatro modelos en lugar de los tres habituales, sumando un cuarto televisor que se ubica por encima de la S95H, hasta ahora considerada la sucesora natural del tope de gama. Según consigna el medio especializado Xataka Smart Home, “la nueva S99H viene a ocupar el escalón superior” del catálogo OLED Samsung 2026, una novedad que cambia las decisiones de compra para quienes evalúan el mejor televisor Samsung de este año en México.

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La nota publicada por Manu García, editor de Xataka Smart Home, el 7 de enero de 2026, detalla por primera vez la composición completa del catálogo OLED Samsung 2026. La movida hace eco del cambio inverso aplicado por Samsung en la gama Neo QLED: mientras en Mini LED la marca redujo de cuatro a tres modelos, en OLED hizo lo contrario y subió de tres a cuatro. Para el comprador mexicano, esto implica que la pantalla más buscada de los últimos meses —la S95H— ya no representa el tope de gama del catálogo Samsung; ese lugar lo ocupa ahora el modelo S99H.

Qué ofrece la nueva Samsung S99H y por qué desplaza a la S95H

La S99H se posiciona como el primer modelo OLED Samsung con identificación de doble nueve, una nomenclatura que la marca había reservado hasta ahora para sus modelos más exclusivos en otras categorías. Estas son sus características principales según la documentación de Samsung presentada en el CES 2026 y consignada por Xataka Smart Home:

Samsung 77 pulgadas OLED S99H 4K Samsung Vision AI Smart TV 2026. (Samsung)

Estas son las novedades de la S99H respecto al resto del catálogo OLED Samsung 2026 según la cobertura oficial de la marca:

Diagonales disponibles: 55, 65, 77 y 83 pulgadas, cubriendo todo el rango de gama alta.

55, 65, 77 y 83 pulgadas, cubriendo todo el rango de gama alta. Panel: QD-OLED (Quantum Dot OLED) de Samsung Display en todas las diagonales excepto 83 pulgadas, donde Samsung utiliza un Tandem W-OLED de LG Display —una característica que comparte con la S95H y la S90H—.

QD-OLED (Quantum Dot OLED) de Samsung Display en todas las diagonales excepto 83 pulgadas, donde Samsung utiliza un —una característica que comparte con la S95H y la S90H—. Resolución: 4K UHD con 165 Hz de refresco nativos para gaming y deportes.

4K UHD con 165 Hz de refresco nativos para gaming y deportes. Brillo: 35% más brillante que la S95F (tope de gama 2025), uno de los saltos técnicos más significativos dentro del catálogo OLED Samsung de los últimos cinco años.

35% más brillante que la S95F (tope de gama 2025), uno de los saltos técnicos más significativos dentro del catálogo OLED Samsung de los últimos cinco años. Sistema antirreflejo: Glare Free 3.0 —tecnología que reduce reflejos en habitaciones con luz natural directa y mantiene el negro absoluto incluso con luz ambiental fuerte, presente también en la S95H y S90H 2026—.

Glare Free 3.0 —tecnología que reduce reflejos en habitaciones con luz natural directa y mantiene el negro absoluto incluso con luz ambiental fuerte, presente también en la S95H y S90H 2026—. Diseño: marcos metálicos alrededor de la pantalla que, según destaca Xataka Smart Home, “pueden dar un toque de elegancia, aunque son algo extraño ahora que se tiende a la desaparición de éstos” .

marcos metálicos alrededor de la pantalla que, según destaca Xataka Smart Home, . Compatibilidad: Eclipsa Audio y HDR10+ Advanced, sistemas nuevos que Samsung incorpora a su gama premium 2026.

Qué tiene la S95H y por qué sigue siendo una opción premium dentro del catálogo

La S95H mantiene varias características que la convierten en una opción seria a pesar de haber perdido el primer lugar del catálogo OLED Samsung 2026. Estas son las que destaca el análisis de Xataka Smart Home:

Diagonales disponibles: 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas —cubre formato pequeño que la S99H no tiene—.

48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas —cubre formato pequeño que la S99H no tiene—. Brillo: también 35% más brillante que la S95F del año pasado.

también 35% más brillante que la S95F del año pasado. One Connect renovado: la S95H estrena un nuevo One Connect con 8 puertos HDMI , un salto considerable respecto a los 4 puertos del modelo anterior. El One Connect es la caja externa donde Samsung concentra todos los puertos para mantener el panel ultradelgado y libre de cables visibles.

la S95H estrena un nuevo One Connect con , un salto considerable respecto a los 4 puertos del modelo anterior. El One Connect es la caja externa donde Samsung concentra todos los puertos para mantener el panel ultradelgado y libre de cables visibles. Diseño: sistema de montaje a pared Zero Gap que permite colgar la pantalla sin separación visible respecto al muro.

sistema de montaje a pared que permite colgar la pantalla sin separación visible respecto al muro. Panel: QD-OLED en todas las diagonales excepto 83 pulgadas (con panel Tandem W-OLED de LG).

QD-OLED en todas las diagonales excepto 83 pulgadas (con panel Tandem W-OLED de LG). Sistema antirreflejo: Glare Free 3.0.

La S90H y la S85H: completan la gama OLED Samsung 2026

El catálogo se completa con dos modelos más, ambos con cambios respecto a la generación anterior:

Samsung S90H (gama media-alta): estrena Glare Free 3.0 —tecnología que el año pasado se reservaba exclusivamente para la S95F—, ofrece 165 Hz de refresco y 15% más brillo que la S90F 2025. Disponible en 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas (esta última con panel Tandem W-OLED de LG). Fue cubierta recientemente en oferta en Liverpool.

(gama media-alta): estrena Glare Free 3.0 —tecnología que el año pasado se reservaba exclusivamente para la S95F—, ofrece 165 Hz de refresco y 15% más brillo que la S90F 2025. Disponible en 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas (esta última con panel Tandem W-OLED de LG). Fue cubierta recientemente en oferta en Liverpool. Samsung S85H (gama de entrada OLED): se mantiene como el modelo OLED más asequible para 2026. Todas las diagonales (48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas) montan paneles W-OLED de LG —no QD-OLED Samsung como los modelos superiores— con refresco de 100 o 120 Hz según la diagonal.

Samsung 55 pulgadas OLED S90H 4K Samsung Vision AI Smart TV (2026). (Samsung)

Qué comparten los cuatro modelos OLED Samsung 2026

Los cuatro televisores OLED comparten varias características de software y hardware que Samsung incluye como estándar en su gama premium 2026:

Sistema operativo Tizen 10 con la suite Vision AI completa.

con la suite Vision AI completa. Siete años de actualizaciones Tizen OS garantizadas hasta 2033, política confirmada por Charlie Bae —director de producto Samsung— y vigente para todos los modelos lanzados en 2026.

garantizadas hasta 2033, política confirmada por Charlie Bae —director de producto Samsung— y vigente para todos los modelos lanzados en 2026. Compatibilidad con Eclipsa Audio y HDR10+ Advanced , dos formatos nuevos que Samsung suma a su catálogo este año.

, dos formatos nuevos que Samsung suma a su catálogo este año. Sensores de luz ambiental para ajuste automático del brillo según las condiciones del cuarto.

para ajuste automático del brillo según las condiciones del cuarto. Micrófonos de largo alcance para control por voz desde cualquier punto de la habitación.

para control por voz desde cualquier punto de la habitación. 4 puertos HDMI (uno de ellos eARC), excepto la S95H con su One Connect renovado de 8 puertos.

(uno de ellos eARC), excepto la S95H con su One Connect renovado de 8 puertos. Compatibilidad con Art Store —novedad importante, ya que hasta ahora Samsung reservaba esta función a la línea The Frame por el riesgo de quemado de píxeles en paneles OLED—.

Los modelos OLED Samsung 2026 están disponibles en la tienda en línea oficial Samsung México (samsung.com/mx), en los Samsung Experience Store distribuidos en las principales ciudades del país y en retailers autorizados como Liverpool, Bodega Aurrera, Costco, Sam’s Club, Walmart, Amazon y Mercado Libre. La disponibilidad por diagonal varía según retailer; conviene verificar el modelo exacto (código terminado en “H” para confirmar que es generación 2026, no “F” que corresponde a 2025) antes de comprar.

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