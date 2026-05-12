Créditos Infonavit: mayores de 60 años que cumplan estos requisitos pueden acceder a compra de vivienda

Contrario a otros procesos bancarios, las personas mayores de 60 años pueden acceder a un crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), siempre y cuando continúen laborando de manera formal y mantengan vigentes sus aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque muchas personas consideran que después de cierta edad ya no es posible obtener financiamiento para vivienda, el Infonavit mantiene abiertos distintos esquemas para trabajadores activos que buscan comprar casa, remodelar, construir o mejorar una propiedad.

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¿Los mayores de 60 años pueden sacar un crédito Infonavit?

La Ley del Infonavit establece en su artículo 3 que el instituto tiene entre sus objetivos facilitar créditos destinados a adquisición, reparación, ampliación o mejora de vivienda para las personas trabajadoras.

Pese a lo anterior, el organismo también evalúa factores como salario, estabilidad laboral, ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y comportamiento crediticio.

¿Qué requisitos deben cumplir para obtener el crédito?

Además, de seguir cotizando ante el IMSS mediante un empleo formal vigente, el Infonavit solicita reunir la puntuación mínima requerida y completar el curso obligatorio “Saber más para decidir mejor”, herramienta que busca orientar a los trabajadores sobre el funcionamiento de los financiamientos hipotecarios.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Estar registrado ante el IMSS

Contar con puntos suficientes en Infonavit

Autorizar la revisión en Buró de Crédito

No mantener un crédito Infonavit sin liquidar

Completar el curso obligatorio del instituto

El organismo también analiza la capacidad de pago del trabajador antes de aprobar el financiamiento, tal como lo establece el artículo 41 de la Ley del Infonavit.

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¿Qué créditos están disponibles para adultos mayores?

El Infonavit mantiene distintos productos financieros para trabajadores mayores de 60 años, dependiendo de sus necesidades y capacidad económica.

Entre las modalidades disponibles destacan:

Crédito tradicional para compra de vivienda

Cofinavit, que combina crédito bancario e Infonavit

Unamos Créditos, para unir financiamiento con otra persona

Mejoravit, enfocado en remodelación y mejoras del hogar

El artículo 42 de la Ley del Infonavit señala que el instituto puede otorgar financiamiento para compra, construcción, ampliación, reparación y pago de pasivos hipotecarios.

¿Cómo influye la edad en el plazo del financiamiento?

Uno de los aspectos más importantes para los trabajadores mayores de 60 años es el tiempo disponible para liquidar el crédito.

El Infonavit establece límites relacionados con la edad del solicitante y el plazo del financiamiento. En términos generales, la suma entre la edad y el tiempo del crédito no debe superar los 70 años en hombres y 75 años en mujeres al momento de concluir el pago.

Esto provoca que personas mayores accedan a periodos más cortos en comparación con trabajadores jóvenes. Por ejemplo, un solicitante de 60 años podría obtener un financiamiento aproximado de entre 10 y 15 años, dependiendo de su perfil financiero.

Debido a ello, las mensualidades pueden resultar más elevadas, ya que el monto debe cubrirse en menos tiempo.

¿Cómo tramitar el crédito Infonavit?

El trámite puede realizarse mediante la plataforma digital “Mi Cuenta Infonavit”, donde los trabajadores pueden consultar puntos, verificar precalificación y revisar los tipos de financiamiento disponibles.

Los pasos básicos son:

Crear una cuenta en Mi Cuenta Infonavit

Revisar la precalificación y puntos disponibles

Elegir el tipo de crédito

Integrar documentación personal

Realizar el avalúo de la vivienda

Firmar el contrato de financiamiento

Una vez aprobado el crédito, el descuento de las mensualidades se realiza directamente vía nómina a través del patrón registrado ante el IMSS, conforme a las disposiciones del instituto.

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