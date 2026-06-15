Cabo Verde: Aquí está el país que empató con España en el marcador del Mundial 2026

Cabo Verde se volvió tendencia luego de que esta selección africana sorprendiera al mundo al empatar con España durante su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El resultado llamó la atención de aficionados que comenzaron a buscar información sobre dónde está este país que definitivamente se convirtió en una de las revelaciones de la justa mundialista.

Aunque no figura entre las potencias tradicionales del futbol, Cabo Verde ha logrado ganar reconocimiento internacional gracias al crecimiento de su selección nacional, conocida como Cabo Verde FC o los “Tiburones Azules”. Pero, ¿dónde está este país? Te contamos los detalles.

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¿A qué país pertenece Cabo Verde?

Cabo Verde es un país independiente ubicado en África occidental. Se trata de un archipiélago formado por 10 islas volcánicas situadas en el océano Atlántico, frente a las costas de Senegal.

Muchas personas creen que forma parte de otro territorio africano, pero en realidad es una nación soberana desde 1975, año en que obtuvo su independencia de Portugal.

En el mapa, Cabo Verde se localiza a unos 600 kilómetros de la costa africana y ocupa una posición estratégica entre África, Europa y América. Su capital es Praia, considerada el principal centro político, económico y cultural del país.

Actualmente, Cabo Verde cuenta con alrededor de 600 mil habitantes, aunque existe una importante diáspora caboverdiana distribuida en países como Portugal, EUA, Francia y Países Bajos.

¿Por qué es famoso Cabo Verde?

Además de que su selección de futbol acaba de sorprender al mundo, Cabo Verde es un país reconocido por sus paisajes volcánicos, playas de arena blanca y una rica herencia cultural influenciada por África y Portugal.

El país también es famoso por su música tradicional, especialmente la morna, género popularizado internacionalmente por la cantante Cesária Évora, considerada uno de los símbolos culturales más importantes de la nación.

¡Se quedó sin gol! 😬



En un resultado que sorprendió, España y Cabo Verde empataron 0-0, en un duelo donde ‘La Roja’ tuvo oportunidades de ponerse al frente en el marcador 👀 #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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¿Qué nacionalidad tienen los de Cabo Verde?

Las personas nacidas en este país tienen nacionalidad caboverdiana. El idioma oficial es el portugués, aunque gran parte de la población también habla criollo caboverdiano, una lengua derivada de la mezcla entre idiomas africanos y el portugués.

Este lunes 15 de junio, la selección africana acaba de lograr que el mundo entero volteé a ver a Cabo Verde y se pregunte en dónde está este país que no dejó brillar a la selección de España contra todo pronóstico.

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