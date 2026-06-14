La euforia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa este lunes 15 de junio, después de un fin de semana lleno de emociones, que nos dejaron resultados sorprendentes y grandes goles.

Gracias al formato de 48 selecciones de la presente justa mundialista, este lunes 15 de junio tendremos algunos debuts esperados, como España y Uruguay, considerados contendientes, pero también destaca que Irán jugará en Los Ángeles por primera vez en el certamen, en medio de un contexto geopolítico complicado.

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Partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para este lunes 15 de junio

Las actividades comenzarán desde temprano este lunes 15 de junio, pues las actividades comenzarán desde las 10:00 de la mañana y terminarán hasta la noche. Aquí te dejamos los partidos programados para este inicio de semana.

España vs Cabo Verde a las 10:00 horas (Grupo H).

a las 10:00 horas (Grupo H). Bélgica vs Egipto a las 13:00 horas (Grupo G).

a las 13:00 horas (Grupo G). Arabia Saudita vs Uruguay a las 16:00 horas (Grupo H).

a las 16:00 horas (Grupo H). Irán vs Nueva Zelanda a las 19:00 horas (Grupo G).

Hasta la jornada de este domingo, son 12 partidos los que se han disputado de la presente Copa Mundial de la FIFA 2026™, siendo algunos de los resultados más destacados la goleada 7-1 de Alemania a Curazao, o el empate a un gol entre Brasil y Marruecos.

¿Cuándo es el siguiente partido de México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana regresará a la acción el próximo jueves 18 de junio, cuando se enfrente a Corea del Sur en su segundo partido del Grupo A.

La cita es a las 19:00 horas, y recuerda que podrás seguir todas las acciones a través de Azteca 7, El Canal del Mundial.

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