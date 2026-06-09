Este próximo jueves 11 de junio inicia de manera oficial la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la cual podría marcar el regreso de jugadores de la Selección Mexicana a la Liga MX tras su paso por el futbol europeo, pues de acuerdo con reportes, futbolistas como Orbelín Pineda, César Montes y más buscan regresar a nuestro país tras la justa veraniega.

Y es que según con la información que ha surgido previo al inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, al menos cinco seleccionados de Javier Aguirre tienen ofertas activas para regresar a nuestro futbol a partir de julio próximo.

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Jugadores de la Selección que podrían regresar a la Liga MX

De acuerdo con la información que se ha ido replicando en medios deportivos de nuestro país, el primer jugador de la Selección Mexicana que tiene grandes posibilidades de regresar a la Liga MX tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ es César Montes, el cual supuestamente ya cuenta con una oferta del Cruz Azul.

En misma tónica se encuentra Orbelín Pineda, el cual tras la llegada de Matías Almeyda al Monterrey, los de la Sultana del Norte estarían pensando en el jugador del AEK de Grecia para sumarlo al proyecto deportivo del “Pelado”.

El resto de los jugadores que suenan con regresar a la Liga MX tras el Mundial 2026 son:

César Huerta: suena para llegar al Toluca

Raúl Jiménez: terminó contrato con Fulham y podría regresar a México

Luis Chávez: se le ha vinculado con Cruz Azul y Rayados

Guillermo Ochoa: buscaría regresar a México para terminar su carrera

El primer partido de la Copa del Mundo se juega el 11 de junio en CDMX. 🥳



¡Vamos a recibir al mundo entero y estamos muy emocionados! 🎉#TourZayu 🇲🇽 #SomosMéxico pic.twitter.com/KEEOKeKB79 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 9, 2026

¿Quiénes son los jugadores que cambiarán de equipo tras el Mundial 2026?

Más allá de los jugadores que podrían regresar a la Liga MX tras su paso en europa, es importante mencionar que varios jugadores nacionales han sido vinculados con equipos de Europa gracias a la gran temporada que cerraron de enero a junio de este 2026.

Entre estos jugadores están:

Erik Lira: suena para llegar al futbol de España o Países Bajos

Santiago Giménez: se le vincula con el Tottenham de la Premier League

Brian Gutiérrez: se presume que podría recibir ofertas de Bélgica e Inglaterra

Johan Vázquez: se la ha vinculado con equipos como la Juventus

Jorge Sánchez: busca su salida del PAOK de grecia

¿Cuándo abre el mercado de transferencias?

Vale la pena mencionar que el mercado de transferencias a nivel internacional inicia a partir del próximo 1 de julio, fecha en la cual se podrán comenzar a hacer oficiales los fichajes de los equipos de cara al inicio de la próxima temporada.

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