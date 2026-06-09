De nuevo, la Selección Mexicana será la encargada de inaugurar una Copa Mundial de la FIFA ™, y esta vez lo hará de nuevo en casa, cuando reciba a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

A lo largo de la historia, han sido siete las veces en que México ha tenido que el honor de iniciar con las actividades de un Mundial de futbol, pero desafortunadamente, esto parece ser una maldición, ya que nunca ha podido llevarse la victoria en un juego inaugural.

México tiene la marca de ser el país que más veces ha inaugurado Mundial de futbol, y con el enfrentamiento ante Sudáfrica revalidará el título con 8 partidos de inauguración disputados.

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¿Cómo le ha ido a México en los partidos de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA?

Un dato que probablemente genere alarmas entre los aficionados mexicanos es que en los siete encuentros inaugurales previos, México únicamente ha anotado 2 goles, mientras que ha recibido 19 goles en contra.

Estos son los resultados de México en los partidos de inauguración de la Copa del Mundo:

Uruguay 1930: Francia 4-1 México

Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Suiza 1954: Brasil 5-0 México

Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Chile 1962: Brasil 2-0 México

México 1970: México 0-0 URSS

0-0 URSS Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México

El balance final de México en inauguraciones de Copa del Mundo es:

Partidos ganados: 0

Partidos empatados: 2

Partidos perdidos: 5

Brasil es el rival al que más veces se ha enfrentado México en duelos inaugurales de Copa del Mundo, con saldo completamente favorable para el Scratch du Oro, con tres victorias, 11 goles a favor y ninguno en contra.

¿Quiénes son los anotadores de México en partidos de inauguración de Copa del Mundo?

Uruguay 1930: Juan Carreño Lara.

Sudáfrica 2010: Rafael Márquez.

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