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Locatarios de la CDMX rompen la barrera del idioma para conquistar al turismo extranjero

Comerciantes de la CDMX toman clases intensivas de inglés para romper la barrera del idioma y brindar una mejor atención al turismo internacional que llegará en junio.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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