La Selección de Uruguay debutará este lunes 15 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ante Arabia Saudita en Miami, pero un error inusual provocó que su vuelo desde Cancún se retrasara.

¿Qué le pasó a la Selección de Uruguay?

De acuerdo con lo previsto originalmente por el equipo charrúa, tenían que partir desde Cancún hacia Miami aproximadamente al mediodía de este 15 de junio para continuar con su preparación, de cara a su presentación contra el combinado árabe, pero se presentó un “inconveniente administrativo” que llevó al equipo a reprogramar el despegue del vuelo chárter.

Esto obligó a programar un nuevo despegue aproximadamente a las 16:15 horas de este domingo, tiempo de Cancún, con el objetivo de llegar antes de las 19:00 horas a suelo estadounidense.

Bueno, ahora sí. Nos vamos a Miami 😎 pic.twitter.com/h7CIDm5D2Y — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 14, 2026

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¿Por qué la selección uruguaya no podía viajar a EUA?

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) informó que, junto con la FIFA, se activó un proceso de gestión para “resolver el bloqueo de los permisos de vuelo”, situación que era indispensable para que el vuelo chárter pudiera trasladar al combinado charrúa.

De acuerdo con la prensa uruguaya, todo el problema surgió por “un error en la tramitación de los permisos de ingreso del vuelo”, lo que generó incertidumbre sobre la hora exacta en la que el equipo uruguayo podría llegar a su siguiente destino.

La FIFA y la AUF trabajaron de manera conjunta para resolver el problema, evitar sanciones y destrabar el arribo del equipo a Miami para continuar con su preparación, de cara a su debut mundialista.

Desafortunadamente para el equipo uruguayo, esta no es la primera vez que viven una situación de este tipo, pues en el Mundial de Sudáfrica 2010 también vivió una situación similar de retrasos en traslados internacionales.

A pesar de todo, se tiene previsto que al llegar a Miami, Uruguay continúe con las actividades previstas antes de su presentación mundialista contra Arabia Saudita, como parte de las actividades del Grupo H, donde también competirán España y Cabo Verde.

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